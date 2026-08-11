Laura Itzel Castillo es hospitalizada pero informa que continuará con agenda del Senado

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó este martes 11 de agosto que sufrió una fractura de tobillo, lesión por la que permanecerá hospitalizada mientras recibe atención médica.

La legisladora de Morena dio a conocer su estado de salud mediante una publicación en su cuenta de X. Aunque deberá permanecer bajo supervisión médica, señaló que continuará con sus responsabilidades en coordinación con su equipo de trabajo.

Hasta el momento, Castillo no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la lesión ni sobre el tiempo que deberá permanecer hospitalizada. Tampoco ha informado si la fractura obligará a modificar sus actividades públicas programadas para los próximos días.

¿Qué le pasó a Laura Itzel Castillo?

La presidenta del Senado comunicó que sufrió una fractura en el tobillo y que permanecerá hospitalizada. En su mensaje aseguró que seguirá pendiente de los asuntos relacionados con su responsabilidad legislativa a través de su equipo.

El incidente ocurre durante el periodo de receso del Congreso de la Unión, aunque la Comisión Permanente mantiene actividades. Además, Castillo tiene programado presentar el próximo 17 de agosto un informe sobre el trabajo realizado durante su periodo al frente de la Cámara Alta.

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¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo Juárez es arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e hija de Heberto Castillo, uno de los dirigentes históricos de la izquierda mexicana.

Su trayectoria incluye cargos como diputada local y diputada federal. En septiembre de 2024 llegó al Senado y posteriormente asumió la presidencia de la Mesa Directiva para el periodo legislativo 2025-2026.

¿Cuándo llegará Laura Itzel Castillo a la Secretaría de las Mujeres?

Además de sus funciones en el Senado, Castillo fue designada para asumir próximamente la titularidad de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal, en sustitución de Citlalli Hernández.

Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada.

En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda. — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 11, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en junio su incorporación al gabinete una vez que concluyera sus responsabilidades como presidenta del Senado. De acuerdo con la información disponible, su llegada a la dependencia está prevista para finales de agosto.

Por ahora, Laura Itzel Castillo permanecerá bajo atención médica tras la fractura. La senadora afirmó que la hospitalización no impedirá que mantenga seguimiento de su agenda institucional mientras avanza su recuperación.

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