Mujer denuncia años de acoso en Campeche; asegura que expediente no aparece en la Fiscalía



Una mujer denunció públicamente la falta de avances en las querellas que ha presentado contra un vecino, a quien responsabiliza de una serie de agresiones y daños que, según afirmó, comenzaron desde 2023 y que actualmente le hacen temer por su seguridad.



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De acuerdo con su testimonio, son al menos seis las denuncias que ha presentado ante la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, relacionadas con presuntas agresiones físicas y verbales, acoso sexual, allanamiento y daños a sus bienes. Sin embargo, aseguró que el caso no ha llegado a una primera audiencia y que tampoco ha recibido una respuesta que le permita sentirse protegida.



La situación tomó un nuevo giro este martes, cuando acudió a la Fiscalía tras ser citada, donde, relató, personal de la institución le informó que su expediente no aparecía. Ante esto, la víctima cuestionó cómo puede continuar el proceso si la carpeta correspondiente a sus denuncias no es localizada.



Recordó que en una ocasión el señalado fue detenido, aunque posteriormente quedó en libertad. Además de las presuntas agresiones, sostuvo que el hombre le ha ocasionado daños a tres vehículos y una motocicleta.



Asimismo, la denunciante señaló que desconoce qué originó el conflicto entre ambos, pero afirmó que el comportamiento de su vecino se vuelve más agresivo cuando presuntamente consume drogas y alcohol.