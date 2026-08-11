Turismo de cruceros crece en Yucatán: acumula 294 mil pasajeros durante 2026

El turismo de cruceros mantiene una tendencia positiva en Yucatán. Durante el primer semestre de 2026, el estado registró la llegada de 96 embarcaciones, frente a las 84 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 14.3%, informó el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo.

El funcionario estatal destacó que este incremento también se refleja en la afluencia de pasajeros, ya que entre enero y junio de este año arribaron 294,028 cruceristas, mientras que en el mismo periodo de 2025 se registraron 241,475, es decir, un aumento de 21.8%.

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Flota Ocampo señaló que, de mantenerse esta tendencia, Yucatán proyecta cerrar 2026 con 171 arribos de cruceros y una afluencia estimada de 521,942 pasajeros, cifras que confirman la relevancia de este segmento para la actividad turística y económica del estado.

El titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) explicó que uno de los factores que ha despertado mayor interés entre las navieras es el proyecto de ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, cuyos alcances se han presentado ante representantes de la industria en foros especializados.

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Destacó que la modernización portuaria representa una oportunidad estratégica para Yucatán, ya que permitirá ampliar la infraestructura marítima y generar condiciones para recibir embarcaciones de mayor tamaño. Entre los beneficios previstos a partir de 2028 se encuentra la posibilidad de recibir cruceros de mayor capacidad, gracias a obras como la ampliación del calado marítimo.

Flota Ocampo puntualizó que estos resultados forman parte del trabajo articulado que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena, a través de la Sefotur, para promover a Yucatán en los principales foros nacionales e internacionales de la industria turística, consolidar al estado como un destino competitivo para las navieras y ampliar las oportunidades para las comunidades vinculadas con esta actividad.