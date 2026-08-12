Colegio de Médicos alerta; piden frenar casos de miasis

El Colegio de Médicos de Campeche A.C. llamó a la Secretaría de Salud (Ssa) del Estado a reforzar la información y vigilancia sanitaria ante la confirmación de un nuevo caso de miasis por gusano barrenador en humanos, al advertir que la infestación puede avanzar y convertirse en un problema de mayor magnitud si no se fortalecen las medidas de prevención y detección oportuna.

El presidente del organismo, Luis Alberto Cuevas Fernández, consideró que el avance de esta enfermedad debe mantener en alerta a la población y a las autoridades, particularmente por las condiciones que favorecen la infestación de las heridas por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

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La Ssa Federal confirmó recientemente un nuevo caso, con lo que suman 13 infestaciones en humanos y un fallecimiento.

El médico explicó que cualquier persona puede estar expuesta, aunque el riesgo aumenta entre quienes tienen defensas bajas, padecen alguna comorbilidad, presentan heridas abiertas o se encuentran en entornos poco higiénicos. En este grupo también se encuentran especialmente los niños y adultos mayores, quienes requieren mayor vigilancia ante cualquier lesión.

Cuevas Fernández advirtió que la miasis por gusano barrenador no debe tomarse a la ligera, debido a que puede resultar mortal cuando la infestación no es detectada y atendida oportunamente.

Por ello, recomendó a la población mantener limpias las áreas donde vive, trabaja o permanece, así como extremar los cuidados cuando exista alguna herida.

Infestación por gusano barrenador puede ser mortal

Una de las principales medidas preventivas consiste en mantener las lesiones limpias y completamente cubiertas para evitar que las moscas tengan contacto con ellas y depositen sus huevos.

Ante cualquier síntoma o alteración en una herida, recomendó acudir de inmediato con un médico y evitar la automedicación.

Consideró que, aunque las autoridades sanitarias han implementado acciones para contener la enfermedad, todavía hace falta fortalecer la estrategia. “Siempre hace falta más información y vigilancia”, sostuvo, al considerar indispensable que la población conozca los mecanismos de transmisión, los factores de riesgo y las señales de alarma.

Ante el nuevo caso confirmado, el llamado del sector médico es a no esperar a que aparezcan más contagios para reforzar las medidas preventivas. La limpieza de los espacios, el cuidado adecuado de las heridas y la atención médica oportuna son fundamentales para reducir el riesgo de infestación y evitar complicaciones que pueden poner en peligro la vida.