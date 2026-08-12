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Colegio de Médicos alerta; piden frenar casos de miasis

El Colegio de Médicos de Campeche pidió reforzar la vigilancia sanitaria tras la confirmación de un nuevo caso de miasis en humanos.

Por Alejandro Balan

12 de ago de 2026

2 min

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Colegio de Médicos alerta por nuevo caso de miasis
Colegio de Médicos alerta por nuevo caso de miasis

El Colegio de Médicos de Campeche A.C. llamó a la Secretaría de Salud (Ssa) del Estado a reforzar la información y vigilancia sanitaria ante la confirmación de un nuevo caso de miasis por gusano barrenador en humanos, al advertir que la infestación puede avanzar y convertirse en un problema de mayor magnitud si no se fortalecen las medidas de prevención y detección oportuna.

El presidente del organismo, Luis Alberto Cuevas Fernández, consideró que el avance de esta enfermedad debe mantener en alerta a la población y a las autoridades, particularmente por las condiciones que favorecen la infestación de las heridas por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

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La Ssa Federal confirmó recientemente un nuevo caso, con lo que suman 13 infestaciones en humanos y un fallecimiento.

El médico explicó que cualquier persona puede estar expuesta, aunque el riesgo aumenta entre quienes tienen defensas bajas, padecen alguna comorbilidad, presentan heridas abiertas o se encuentran en entornos poco higiénicos. En este grupo también se encuentran especialmente los niños y adultos mayores, quienes requieren mayor vigilancia ante cualquier lesión.

Cuevas Fernández advirtió que la miasis por gusano barrenador no debe tomarse a la ligera, debido a que puede resultar mortal cuando la infestación no es detectada y atendida oportunamente.

Por ello, recomendó a la población mantener limpias las áreas donde vive, trabaja o permanece, así como extremar los cuidados cuando exista alguna herida.

Infestación por gusano barrenador puede ser mortal
Infestación por gusano barrenador puede ser mortal

Una de las principales medidas preventivas consiste en mantener las lesiones limpias y completamente cubiertas para evitar que las moscas tengan contacto con ellas y depositen sus huevos.

Ante cualquier síntoma o alteración en una herida, recomendó acudir de inmediato con un médico y evitar la automedicación.

Consideró que, aunque las autoridades sanitarias han implementado acciones para contener la enfermedad, todavía hace falta fortalecer la estrategia. “Siempre hace falta más información y vigilancia”, sostuvo, al considerar indispensable que la población conozca los mecanismos de transmisión, los factores de riesgo y las señales de alarma.

Ante el nuevo caso confirmado, el llamado del sector médico es a no esperar a que aparezcan más contagios para reforzar las medidas preventivas. La limpieza de los espacios, el cuidado adecuado de las heridas y la atención médica oportuna son fundamentales para reducir el riesgo de infestación y evitar complicaciones que pueden poner en peligro la vida.

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