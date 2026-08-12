Sector empresarial de Campeche minimiza el impacto delictivo

El sector empresarial de Campeche descartó afectaciones por hechos de inseguridad en lo que va del año, aunque reconoció la importancia de mantener el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.

El presidente en Campeche de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alejandro Risueño Rivas, señaló que no se han detectado mayores incidencias que impacten al sector.

Risueño Rivas explicó que, desde la perspectiva empresarial, el comportamiento de la seguridad no ha generado afectaciones relevantes durante el primer semestre del año y afirmó que el tema también está relacionado con la percepción de la población.

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El dirigente empresarial consideró que atender la materia de seguridad resulta necesario para fortalecer las capacidades de las corporaciones y las instituciones responsables de atender los delitos. Entre las áreas que requieren atención mencionó a las policías, las fiscalías y los órganos encargados de la impartición de justicia.

Lo anterior, luego de que en menos de 24 horas se registraron dos ataques armados contra viviendas: el primero sobre la calle Rodríguez Barrera, en Sabancuy, y el segundo en Bolonchén de Rejón, donde un predio particular recibió dos impactos de bala de calibre 9 milímetros.

De acuerdo con el representante de Coparmex, la seguridad debe abordarse desde una perspectiva integral, debido a que no depende únicamente de las labores de prevención, sino también de las instituciones responsables de investigar los delitos y aquellas encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2026 y elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mostró un incremento en la percepción de inseguridad entre los campechanos.

Según los resultados de la ENSU, la percepción de inseguridad en la capital campechana pasó de 55.1 por ciento en marzo a 65.9 por ciento en junio de 2026, lo que representa un incremento de 10.8 puntos porcentuales en el periodo.

El resultado refleja una mayor proporción de habitantes que considera inseguro vivir en su ciudad. El indicador corresponde a percepción ciudadana y no equivale, por sí mismo, a un aumento en la incidencia delictiva.