Quintana Roo registró 31 casos de VIH en una semana

Tan solo en la última semana se registraron 31 nuevos casos de VIH en Quintana Roo, por lo que la entidad permanece entre las que concentran mayor incidencia a nivel nacional y ocupa el primer lugar de la Península de Yucatán.

Lo anterior, debido a que el Caribe Mexicano alcanzó un total de 658 diagnósticos de VIH en lo que va del año, es decir, hasta la semana epidemiológica 30, cifra que representa una disminución de 3.66 por ciento respecto al mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaron 683, de acuerdo con el reporte de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

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El informe señaló que Yucatán acumula menos de 300 diagnósticos, mientras que Campeche registra menos de 100. Ante este panorama, especialistas y organizaciones civiles consideran necesario fortalecer las acciones de prevención, pero principalmente la detección oportuna, debido a que identificar la infección en etapas tempranas permite iniciar el tratamiento antes de que exista un deterioro considerable del sistema inmunológico.

Roberto Guzmán, integrante de Red Positiva, señaló que las cifras deben analizarse más allá del número de pruebas aplicadas, pues también es necesario conocer quiénes se las realizan, dónde se efectúan, cuántos resultados positivos arrojan y en qué etapa clínica son identificados los pacientes.

Explicó que los diagnósticos en etapas iniciales representan detecciones oportunas, mientras que aquellos realizados cuando la infección está avanzada pueden indicar que las personas permanecieron durante un periodo prolongado sin conocer su condición. Por ello, consideró que las campañas deben promover no solo la aplicación de pruebas, sino realizarlas a tiempo.

“Más allá de hacer una campaña de ‘hazte la prueba’, es ‘hazte a tiempo una prueba’”, planteó.

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Guzmán también llamó a reforzar las estrategias dirigidas a jóvenes, debido a la detección de casos en personas cada vez menores. Consideró que las autoridades deben facilitar el acceso a información, métodos de protección y servicios de diagnóstico.

Asimismo, cuestionó que el éxito de las acciones se mida únicamente por el número de pruebas aplicadas. Señaló que alcanzar metas, como 70 mil exámenes, no garantiza una estrategia efectiva si no se conoce la proporción de resultados positivos, las características de las personas diagnosticadas y su etapa clínica.