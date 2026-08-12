Detienen a joven con dos armas y presunta droga en Hecelchakán; llevaba todo en una mochila

Un joven de 22 años fue detenido durante la noche del martes 11 de agosto en Hecelchakán, luego de que policías estatales le aseguraran dos armas de fuego, cartuchos útiles y varias bolsas con sustancias con características similares a narcóticos.

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La intervención ocurrió en las inmediaciones de la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del puente de la colonia La Conquista, después de que las autoridades recibieran un reporte ciudadano sobre una persona que presuntamente realizaba una transacción relacionada con sustancias ilícitas en esa zona.

Al llegar al lugar, los agentes ubicaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas en el reporte. Durante la revisión de sus pertenencias, dentro de una mochila habrían encontrado dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles de diferentes calibres, además de bolsas y envoltorios con presuntas sustancias ilícitas.

Los agentes aseguraron dos armas de fuego cortas. / Especial

Entre los objetos asegurados también se encontraban básculas grameras y otros artículos que, de acuerdo con las autoridades, podrían estar relacionados con la posible comercialización de las sustancias. El detenido fue identificado como Sergio “N”, de 22 años y originario de Hecelchakán.

Debido a que presuntamente no pudo acreditar la posesión legal de las armas y los cartuchos, el joven fue detenido y trasladado, junto con todo lo asegurado, ante la Fiscalía General de la República, FGR, en Campeche.

Será la autoridad federal la encargada de continuar con las investigaciones para determinar el origen de las armas y las sustancias aseguradas, así como definir la situación jurídica del detenido y establecer si existen otros posibles delitos relacionados con el caso.

JGH