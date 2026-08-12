Accidentes en Siglo XXI dejan baches en el pavimento

Tras registrarse cuatro accidentes en dos semanas por el mal estado del pavimento, habitantes piden la rehabilitación de la avenida Siglo XXI.

Luego de que la noche del lunes un joven y dos mujeres que viajaban en una motocicleta con triciclo adaptado volcaran, y de que el miércoles de la semana pasada cuatro personas más resultaran heridas al caer de tres motocicletas tras pasar por múltiples baches y grietas abiertas a consecuencia de hundimientos del terreno, vecinos solicitaron la rehabilitación de esta vialidad.

Vecinos narraron que, a más de 20 años de la creación de dicha unidad habitacional, las autoridades del Ayuntamiento de Campeche no han realizado ninguna obra de repavimentación ni reconstrucción de banquetas, las cuales se encuentran agrietadas y rotas entre la maleza.

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“Esta avenida se ha vuelto muy peligrosa en los últimos años, tanto para automovilistas como motociclistas. Hasta los camiones de pasaje se van de lado por lo deformada que está la carpeta asfáltica. Y no solo los conductores corren peligro, también las familias o personas que vienen a pie de Concordia a Siglo XXI, quienes tienen que bajarse al pavimento porque no se puede caminar por las banquetas quebradas y cubiertas de maleza, sobre todo por los animales, como víboras, que salen del monte”, manifestó Jhoni Leo Hernández, vecino del sector.

Debido al mal estado de la avenida principal de la unidad habitacional Siglo XXI, el bacheo no ha servido para rehabilitarla, pues con el impacto de las recientes lluvias el material se convierte en gravilla, lo que termina por provocar más derrapamientos de motocicletas.

“Hemos visto que a veces bachean algunos de los muchos baches que hay, pero no sirve de nada. Lo que pedimos a las autoridades del Ayuntamiento de Campeche es la repavimentación y reconstrucción de esta avenida, que es la única vialidad que nos conecta con la ciudad”, agregó Carlos Chi, habitante del lugar.

A esto se suman las constantes fallas del alumbrado público que ocurren cada vez que llueve, debido al deterioro de los registros y a los postes en mal estado.

“Además de las calles, la avenida Siglo XXI es el reflejo del abandono en el que nos tienen las autoridades. Cada vez que llueve queda a oscuras y se ve en la noche cómo las personas vienen caminando e iluminándose con sus celulares. Y cuidado con los postes en mal estado, que tienen años sin ser sustituidos por otros nuevos”, señaló Marisol Caamal, ama de casa del lugar.

Los vecinos pidieron a las autoridades la rehabilitación de los topes de los cruces peatonales, que se han deteriorado por las constantes lluvias, las cuales, además, han incrementado el número de baches peligrosos en este sector.