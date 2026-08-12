Canainpesca advierte que apoyos de Pemex son insuficientes sin combate a la depredación en Campeche

El presidente de la Canainpesca, Francisco Romellón Herrera, afirmó que el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, PACMA, de Petróleos Mexicanos, Pemex, resulta insuficiente si no existe una estrategia que arremeta contra la depredación de los recursos pesqueros en Campeche.

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Romellón Herrera señaló que el sector pesquero ha enfrentado afectaciones durante más de dos décadas, entre ellas el desplazamiento de las zonas de captura por restricciones vinculadas con la actividad petrolera. Ante ello, consideró que los apoyos económicos no resuelven por sí solos los problemas que enfrenta la actividad.

El dirigente recordó que desde hace más de 20 años el sector presentó estudios ante autoridades federales para demostrar las afectaciones provocadas por el desplazamiento de las embarcaciones. Las restricciones establecidas en 2003 por razones de seguridad nacional alejaron a los pescadores de importantes bancos de producción camaronera.

Explicó que antes de esas medidas las embarcaciones podían pescar cerca de las plataformas petroleras, con respeto a los radios establecidos por la normativa. Después, los pescadores tuvieron que realizar recorridos más largos para llegar a las zonas de captura, con un aumento en los costos de operación.

Como ejemplo, mencionó que un viaje desde Ciudad del Carmen hasta Banco Pera, al norte de Arcas, podía representar hasta 18 horas de navegación. Desde Puerto Campeche, el traslado podía alcanzar entre 12 y 14 horas, situación que desencadena mayores gastos para los productores del sector pesquero.

Romellón Herrera sostuvo que los apoyos mediante combustible surgieron como parte de las gestiones para resarcir las afectaciones. Sin embargo, aclaró que el Gobierno del Estado tuvo que intervenir como conducto para que Pemex otorgara esos recursos, debido a los procedimientos establecidos por la empresa.

El presidente de Canainpesca insistió en que los programas de apoyo no tendrán un impacto suficiente mientras continúe la depredación de las especies y no exista una vigilancia eficaz sobre los recursos pesqueros. A su juicio, la prioridad debe ser proteger los bancos de pesca y garantizar su recuperación.

JGH