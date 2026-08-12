Rescatan cachorro de tigre de bengala en la Central de Abasto de CDMX; detienen a hombre por falta de documentos

Un hombre de 30 años fue detenido en la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) después de que policías capitalinos localizaron dentro de su vehículo a una cría de tigre de bengala cuya posesión legal no pudo acreditar.

El caso llamó la atención en redes sociales luego de que circularan imágenes del ejemplar bajo resguardo de las autoridades. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se trata de una tigresa de bengala blanca de aproximadamente cuatro meses de edad.

La intervención ocurrió después de que elementos encargados de la vigilancia de la zona recibieron un reporte ciudadano sobre la presencia del felino dentro de una camioneta.

¿Cómo encontraron al cachorro de tigre de bengala en la Central de Abasto?

Los policías se encontraban en las inmediaciones del cruce de Patio de Maniobras de la Letra Q y Vialidad del Uno cuando fueron alertados sobre un tigre que se encontraba dentro de un vehículo estacionado a pocos metros.

Al aproximarse a la unidad, el conductor presuntamente intentó retirarse del lugar, pero los uniformados lograron impedir que continuara su camino.

Posteriormente le solicitaron la documentación correspondiente para comprobar la procedencia y posesión legal del animal. El hombre no presentó los documentos requeridos, por lo que los agentes pidieron la intervención de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

Noticia Destacada Revelan causa de muerte de Kenzo: la necropsia confirma que el tigre recibió un disparo en la cabeza

¿Qué pasó con la tigresa rescatada en CDMX?

Especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal revisaron al ejemplar y determinaron que se trataba de una tigresa de bengala de color blanco y de alrededor de cuatro meses.

El animal quedó bajo resguardo y fue trasladado a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde permanecerá mientras se realizan los procedimientos correspondientes.

La SSC indicó que posteriormente será entregado a las autoridades competentes para definir el sitio en el que continuará bajo cuidado y protección.

#Importante | En atención a una denuncia ciudadana en la @CdeAbastoCDMX, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a José Luis "N" por transportar en su vehículo particular a una cría de tigre de bengala blanco -especie en peligro de extinción- sin poder acreditar la… pic.twitter.com/BVR3v07ZEn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 12, 2026

¿Qué pasará con el hombre detenido por llevar al tigre?

El conductor fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Será la autoridad federal la encargada de determinar su situación jurídica y establecer si existen responsabilidades relacionadas con la posesión, transporte o procedencia del ejemplar.

El caso también vuelve a poner atención sobre el tráfico y la tenencia irregular de fauna silvestre y especies cuya comercialización y manejo están sujetos a regulaciones específicas.

IO