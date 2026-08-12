Indemaya realizará gira de atención a comunidades yucatecas en Estados Unidos y Canadá

Del 15 al 24 de agosto, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) realizará una gira de trabajo por Oregón, Nevada y Toronto, Canadá, con el objetivo de brindar atención directa a las comunidades yucatecas que radican en el extranjero y fortalecer el vínculo con sus lugares de origen.

Durante las jornadas, personal de la Subdirección de Atención a Migrantes y del área de Proyectos Estratégicos recibirá documentación, ofrecerá orientación y dará seguimiento a distintos trámites, entre ellos los relacionados con doble nacionalidad, corrección de actas, CURP y asesoría legal.

El director general del Indemaya, José Feliciano Moo y Can, señaló que esta gira forma parte de la política del Gobierno de Yucatán para mantener la cercanía con las y los yucatecos que han migrado, así como con sus familias.

Portland será la primera sede

La primera jornada de atención se llevará a cabo el sábado 15 de agosto en Portland, Oregón, donde se prevé atender a personas migrantes originarias de municipios como Tzucacab, Buctzotz, Maní, Oxkutzcab, Mérida, Tetiz y Hunucmá, entre otros.

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Además de los servicios y trámites, la agenda contempla actividades para preservar las tradiciones yucatecas entre las comunidades que viven fuera del estado.

El domingo 16 de agosto se realizará en Portland una vaquería yucateca organizada por el Indemaya y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta), con la participación de la Orquesta Jaranera del Mayab. Se estima una asistencia de alrededor de 600 personas.

Indemaya también atenderá a yucatecos en Nevada

En Nevada, la delegación del Indemaya contempla una reunión de trabajo en el Consulado de México en Las Vegas, además de un encuentro con integrantes de la comunidad yucateca.

Entre los asistentes se prevé la participación de personas originarias de Oxkutzcab, Maní, Dzan, Teabo, Chumayel y Mama, quienes podrán plantear directamente sus necesidades y recibir orientación sobre los servicios que ofrece el Instituto.

Moo y Can explicó que estos encuentros permitirán conocer de primera mano las necesidades de las personas migrantes, principalmente en temas relacionados con documentación, identidad y acceso a servicios.

También se buscará promover la preservación de la lengua y la cultura maya entre las comunidades yucatecas que residen fuera de Yucatán.

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La gira continuará en Toronto

La agenda se trasladará posteriormente a Toronto, Canadá. El sábado 22 de agosto se realizará un encuentro con yucatecas y yucatecos originarios de municipios como Muna, Teabo, Maní, Chumayel, Mérida, Ticul y Telchac Pueblo.

El domingo 23 de agosto se llevará a cabo una segunda vaquería yucateca, nuevamente con la participación de la Orquesta Jaranera del Mayab, como parte de las actividades destinadas a mantener vivas las expresiones culturales de Yucatán entre quienes radican en Canadá.

La titular de la Sedeculta, Patricia Martín Briceño, destacó que llevar estas expresiones culturales a las comunidades migrantes permite mantener vigentes sus vínculos con las tradiciones del estado.

La funcionaria resaltó además la participación de la Orquesta Jaranera del Mayab, agrupación con 56 años de trayectoria y que durante las últimas dos décadas ha estado bajo la dirección del maestro Carlos Uc Tepal.

Atención a migrantes y preservación cultural

La gira del Indemaya combinará la atención de trámites y servicios con actividades culturales, con la intención de mantener la comunicación entre las comunidades migrantes y Yucatán.

La agenda también contará con la participación de la presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios y Movilidad Humana del Congreso del Estado, Neyda Pat Dzul; la subdirectora de Atención a Migrantes del Indemaya, Senayda Rosel May, y el enlace del Instituto en Toronto, Hiram Pérez.

El recorrido concluirá el 24 de agosto, después de las jornadas de atención y actividades culturales programadas en Estados Unidos y Canadá.