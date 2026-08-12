Defienden la miel campechana: Semabicce pide evitar término “mortandad masiva” en abejas

La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) advirtió que el uso del término “mortandad masiva” para referirse a la muerte de abejas registrada en Suc-Tuc y Ukum, localidades de los municipios Campeche y Hopelchén, respectivamente, podría generar la percepción de que la miel campechana está contaminada y afectar su comercialización y precio.

La titular de la dependencia, Jocelyn Durán Murrieta, explicó que los casos han sido analizados mediante el Comité de Atención a la Mortandad de Abejas, en el que participan Semabicce, autoridades municipales, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Campeche (Cofopecam), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organizaciones civiles, apicultores y productores.

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Reveló que el caso más reciente en Ukum no tuvo relación con agroquímicos, mientras que los anteriores fueron atendidos mediante acuerdos entre las partes involucradas.

Durán Murrieta subrayó que Campeche cuenta con amplias zonas forestales y selváticas, por lo que generalizar estos incidentes podría perjudicar a todo el sector apícola. Como ejemplo, señaló que 76 por ciento de las mieles de Calakmul son consideradas “sagradas”, adquiridas por Bienestar debido a que están libres de agroquímicos y sometidas a diversas pruebas.

Entre 2025 y 2026 se realizaron cuatro jornadas intensivas de capacitación sobre el uso responsable de agroquímicos, dirigidas a productores, apicultores, casas comerciales y comunidades menonitas. En Suc-Tuc se efectuó una jornada en el campo menonita de La Trinidad, con la participación de seis comunidades, además de dos talleres en la cabecera municipal con representantes de 12 casas de agroquímicos.

Se instalaron el Consejo Ecológico de Participación Ciudadana y el Comité de Atención a la Mortandad de Abejas, con mesas especializadas en diagnóstico, prevención, respuesta y recuperación.

La funcionaria reconoció que persisten factores como el cambio climático, la deforestación y las altas temperaturas, los cuales pueden incrementar la mortalidad de las abejas. Informó que se gestiona ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) la posibilidad de contar con una institución oficial que determine las causas de futuras mortandades.

En materia ambiental, destacó que los campamentos tortugueros protegieron más de 209 kilómetros de litoral, resguardaron seis mil nueve nidos de tortuga carey, blanca y lora, y liberaron 306 mil 086 crías.

Para el combate de incendios se destinaron más de 5.5 millones de pesos y se dio mantenimiento a 115 kilómetros de brechas cortafuego.

En materia energética, se invirtieron 9.2 millones de pesos en ampliación de redes y alumbrado en Carmen, Champotón y Escárcega, alcanzando una cobertura eléctrica estatal de 99.55 por ciento.

Se instalaron 368 paneles solares en sistemas de bombeo de agua potable, en beneficio de seis mil nueve personas; se destinaron 4.8 millones de pesos a 102 proyectos productivos del Corredor Biológico Balam Beh; 3.9 millones al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional y más de 8.2 millones al mantenimiento de los parques Ximbal y Campeche.