¿Dónde quedó el subsidio de Pemex? Pescadores de Champotón aseguran que 370 perdieron apoyo

Víctor Martínez Aguilar, mejor conocido como “El Palillo”, estimó que alrededor de 370 permisionarios recibían el subsidio de hidrocarburos equivalente a 3 pesos por litro, un apoyo autorizado por la extinta Secretaría de Pesca del Estado de Campeche a través de Pemex.

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Martínez, igual presidente del grupo Pescadores de la Bahía, aseguró que el subsidio dejó de llegar en el año 2021, durante el gobierno de Layda Sansores San Román, situación que afectó directamente al sector ribereño.

“En 2021 nos quitaron ese recurso, cuando entró el gobierno de Layda Sansores. Nos dejó de llegar el combustible”, precisó.

El declarante sostuvo que tienen conocimiento de que el combustible subsidiado continuó llegando por medio de Pemex al Gobierno del Estado de Campeche, por lo que cuestionó qué ocurrió con ese recurso.

“Tenemos entendido que siguió llegando esa gasolina al Gobierno del Estado y no sabemos para dónde lo desviaron o qué hicieron. Pues siguió llegando por medio de Pemex”, manifestó.

El declarante destacó que la desaparición de este programa ha representado un duro golpe para la actividad ribereña, especialmente por la contaminación que le atribuyen a Pemex y a la escasez de especies de escama por el litoral. “Por ejemplo, si antes gastabas 50 litros de combustible, ahora te gastas 100 litros”, concluyó.

JGH