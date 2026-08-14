Con heridas y aún con su correa: abandonan a pitbull en avenida de Campeche y buscan al responsable

Un perro de raza pitbull, herido, desnutrido y en aparente estado de abandono, fue localizado sobre el pavimento de una avenida de la ciudad de Campeche, hecho que generó la intervención de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, que ahora busca identificar a la persona responsable.

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El caso fue dado a conocer por Alejandro Brown Gantús, quien compartió un video del momento en que encontró al animal y calificó lo ocurrido como un acto de crueldad. “Abandonar a una mascota en la vía pública es un delito, pero esto es una crueldad”, expresó al difundir las imágenes.

En la grabación se observa al perro recostado directamente sobre el pavimento, todavía con una correa colocada y con dificultades evidentes por su condición física. El animal presenta lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo y luce considerablemente delgado.

Brown Gantús explicó que encontró al ejemplar mientras transitaba por la avenida Costera. Durante la grabación señaló que se trata de un perro de edad avanzada que presentaba heridas y moscas alrededor de algunas de ellas, por lo que planteó la posibilidad de que pudiera presentar larvas; sin embargo, esto tendría que determinarse mediante una valoración veterinaria.

Ante las condiciones en las que fue localizado, se solicitó una unidad con transportadora para retirar al perro de la vía pública y llevarlo a recibir atención. Las imágenes muestran posteriormente al animal fuera de la avenida mientras recibe cuidados por las lesiones que presenta.

La prioridad, de acuerdo con lo explicado durante el rescate, es atenderlo clínicamente, proporcionarle alimento y agua y permitir que se recupere. Una vez que su condición lo permita, también se buscaría una familia interesada en adoptarlo y brindarle cuidados durante sus últimos años.

Sin embargo, el caso no terminará únicamente con el rescate. La Vicefiscalía busca identificar a quien habría abandonado al animal, por lo que solicitó la colaboración de automovilistas y ciudadanos que pudieron circular por la avenida Costera y observar algún vehículo o persona relacionada con lo ocurrido.

Brown Gantús pidió que cualquier persona que cuente con información se comunique al WhatsApp 981 159 3230, con la finalidad de aportar datos que permitan ubicar al posible responsable y continuar con el procedimiento correspondiente.

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“Si algún ciudadano pasando por la avenida Costera observó, vio algo, vio el vehículo que lo abandonó, contáctenos”, pidió durante la grabación, al reiterar que el abandono de animales en la vía pública puede constituir un delito y que el objetivo es llevar el caso ante las instancias correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar cómo terminó el perro en esas condiciones y quién sería responsable de abandonarlo, el ejemplar quedó bajo atención para sanar sus heridas y recuperar su condición física, con la expectativa de que posteriormente pueda encontrar un hogar.

JGH