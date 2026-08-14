Terremoto de magnitud 7.7 azota a Indonesia; hay daños y alerta de tsunami en el mar de Flores

La tarde de este viernes 14 de agosto, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia, siendo la ciudad más afectada la de Ende, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Por su parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ha lanzado una Alerta Temprana de Tsunami de nivel 2 para las zonas de regiones Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Sulawesi del Sureste.

🚨🇮🇩 #ÚLTIMAHORA | Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Indonesia, frente a la isla de Flores.



🌎 Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas. pic.twitter.com/5MucfDwBZl — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) August 14, 2026

Los primeros reportes han señalado que el sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana de este sábado, tiempo local. El epicentro fue a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

Recordemos que Indonesia se encuentra formado por más de 17 mil islas, las cuales suelen ser una zona muy sísmica y con gran actividad volcánica, ya que se encuentra en las zonas conocidas como ‘Anillo de Fuego’.

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