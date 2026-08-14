La daban por muerta y volvió a respirar: mujer sorprende a todos en playa de Ciudad del Carmen

Un hecho insólito y de gran impacto movilizó la mañana de este viernes a cuerpos de emergencia y autoridades hasta las playas de la colonia Manigua, luego de que ciudadanos reportaran el hallazgo de una mujer aparentemente sin vida, flotando en las aguas del Arroyo de los Franceses.

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El reporte generó una rápida movilización hacia el área de los balnearios de La Manigua, donde los cuerpos de emergencia localizaron a la mujer dentro del agua. Personal paramédico de la Cruz Roja Mexicana realizó una primera valoración y, de acuerdo con los reportes en el lugar, la mujer aparentemente no presentaba signos vitales.

Ante la situación, las autoridades procedieron a acordonar el área y comenzaron a tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras se solicitaba la intervención del personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que se trataba de un fallecimiento, ocurrió lo inesperado.

Ante la mirada de ciudadanos y curiosos que se encontraban en la zona, la mujer comenzó a presentar movimientos y, de manera sorpresiva, volvió a respirar, provocando momentos de asombro y desconcierto entre quienes presenciaron la escena.

La situación cambió por completo y, de inmediato, los paramédicos de la Cruz Roja regresaron para realizar una nueva valoración. Al confirmar que la mujer presentaba nuevamente signos de vida, procedieron a brindarle atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

El hecho también tomó por sorpresa a las propias autoridades, debido a que, según los primeros reportes, la mujer habría permanecido cerca de media hora aparentemente sin respirar y sin signos vitales.

Ante la inesperada recuperación, se canceló la intervención del Ministerio Público y el posible levantamiento del cuerpo. El acordonamiento fue retirado y las autoridades se retiraron del sitio después de recabar los datos correspondientes.

El insólito episodio dejó atónitos a los presentes y generó una intensa movilización en las playas de La Manigua, donde lo que inicialmente fue reportado como una tragedia terminó convirtiéndose en una inesperada carrera contra el tiempo para salvar la vida de la mujer.

JGH