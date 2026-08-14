"Sí señor”, Raúl Jiménez y el Wolverhampton vuelven a flecharse: primero les regala bufanadas y luego celebran juntos su gol

El delantero mexicano Raúl Jiménez regresó al Wolverhampton, tras su paso por el Fullham, para iniciar una segunda etapa con el equipo que brilló intensamente antes de que sufriera aquella fractura de cráneo que casi lo deja fuera de por vida del futbol.

El canterano del América y seleccionado nacional regresó al equipo de sus amores de Inglaterra y este viernes debutó en el primera partido de la temporada, cuando entró desde la banca para rescatar el resultado y darle el empate 2-2 a su equipo que enfrentó al Blackburn.

El partido se jugó en la casa de los Wolves, el Molineux Stadium, donde la afición esperaba la entrada del mexicano y fue al minuto 59' cuando pisó de nuevo el terreno de juego que lo vio triunfar hace unos años, mientras la afición lo ovacionó y entregó por completo.

El marcador se encontraba 1-2 en contra del Wolverhampton y cuando parecía que el equipo de Jiménez se iría con la derrota, se marcó una pena máxima por una mano del rival dentro del área.

¡GOL DE RAÚL JIMÉNEZ! ⚽️🇲🇽



El mexicano marca el gol del empate para los Wolves en el juego ante Blackburn Rovers 💥



Qué manera de volver, Raúl... 🐺



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De inmediato Raúl se perfiló para cobrar el penal, ante la euforia de los aficionados de ver de nueva cuenta al máximo goleador del equipo frente a la oportunidad de seguir extendiendo su legado.

El mexicano, que es uno de los mejores cobradores de penales en el futbol mundial, no falló, engañó por completo al guardameta y clavó su primer gol de la temporada que significó el empate 2-2 para los Wolves. La afición estalló y celebró en grande el gol de Jiménez.

Conexión eterna

La relación entre Raúl Jiménez y la afición del Wolverhampton nunca se apagó, el cariño sigue intacto de las dos partes, algo que se demostró cuando regresó con el Fullham, la afición lo ovacionó.

Cuando se anunció su regreso, todo fue como si nunca se hubiera ido y la aceptación de los seguidores de los Wolves fue total. Para Raúl fue regresar a casa y corresponder a ese amor, que al parecer es eterno.

A gift from Raul and his family for supporters in the South Bank, who never stopped singing 🇲🇽🧡 pic.twitter.com/KT1dYtSinH — Wolves (@Wolves) August 14, 2026

Previo al partido, el mexicano regaló bufandas a todos los aficionados que asistieron al estadio, que encontraron en sus asientos el obsequio que preparó el delantero para ellos.

Las bufandas lucían el "Sí Señor" que cantan a Raúl desde las tribunas y con los colores de la bandera de México. En un video, el canterano del América agradeció a la afición y empleados del club, además, junto con su esposa confirmo que "Once a Wolf, always a Wolf".