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Ataque de abejas en Campeche deja dos lesionados mientras chapeaban un terreno

Dos personas fueron atacadas por un enjambre de abejas mientras realizaban labores de limpieza en un terreno de la colonia Morelos; una recibió atención médica.

Por Redacción Por Esto!

18 de ago de 2026

1 min

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Dos personas resultaron lesionadas luego de ser atacadas por un enjambre de abejas mientras realizaban labores de limpieza en un terreno de la colonia Morelos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Elvia María, entre Circuito Constitución, cuando los afectados se encontraban chapeando el terreno y accidentalmente alborotaron un panal, provocando el ataque.

Uno de los lesionados fue atendido en el lugar por paramédicos del sector salud, mientras que el otro también resultó afectado. Al sitio no acudieron elementos de Bomberos, Policía ni personal de Protección Civil.

JGH

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