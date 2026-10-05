Posible ciclón amenaza con lluvias fuertes en Campeche: así estará el clima esta semana

Las autoridades meteorológicas mantienen en estricta vigilancia una perturbación tropical ubicada en el suroeste del Golfo de México, la cual presenta un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días. Aunque los modelos de predicción no muestran un impacto directo del centro del sistema en la Península de Yucatán, su amplia circulación y cercanía con la costa occidental generarán un importante incremento en las lluvias, vientos y oleaje a partir de esta semana.

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¿Cuándo y cómo se desarrollará la perturbación tropical?

De acuerdo con los análisis de los modelos de predicción americano y europeo, la zona de baja presión podría evolucionar a una depresión o potencial ciclón tropical entre martes y miércoles. El sistema permanecerá interactuando de forma errática en la Bahía de Campeche y el suroeste del Golfo debido a la influencia de un anticiclón en la parte oriental del área y la aproximación de un frente frío al sur de Estados Unidos.

Posteriormente, hacia el fin de semana, se prevé que el fenómeno comience a desplazarse hacia el norte o noreste. Durante su trayectoria, las condiciones atmosféricas en niveles superiores y las altas temperaturas del mar —superiores a los 27 grados Celsius— podrían favorecer su intensificación a tormenta tropical o huracán menor.

¿Cuáles serán los efectos del posible ciclón en Campeche y la Península?

El principal riesgo para la región radica en la gran cantidad de humedad que absorberá el sistema desde el Océano Pacífico y el Mar Caribe. A pesar de no contemplarse un impacto directo en tierra, se anticipan lluvias generalizadas y puntualmente intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sectores con mayor precipitación: El estado de Campeche, al situarse como la zona más cercana al centro de la perturbación, registra una alta probabilidad de acumulados significativos de agua, con valores estimados entre 75 y 100 milímetros , lo que podría ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables como la región sur y el municipio de Hopelchén.

El estado de Campeche, al situarse como la zona más cercana al centro de la perturbación, registra una alta probabilidad de acumulados significativos de agua, con valores estimados entre , lo que podría ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables como la región sur y el municipio de Hopelchén. Inicio del temporal: Los chubascos y tormentas con actividad eléctrica comenzarán a incrementarse desde la tarde del martes, intensificándose entre el jueves y la mañana del viernes , periodo en el que el sistema alcanzará su punto más cercano a las costas continentales.

Los chubascos y tormentas con actividad eléctrica comenzarán a incrementarse desde la tarde del martes, intensificándose entre el , periodo en el que el sistema alcanzará su punto más cercano a las costas continentales. Vientos y oleaje en la costa: Para las zonas costeras de Campeche y el occidente de Yucatán, se pronostican rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, acompañadas de un incremento en la altura de las olas.

Recomendaciones para la población y el sector marítimo

Ante las condiciones adversas previstas en alta mar, se exhorta a los navegantes y al sector pesquero a extremar precauciones por la presencia de trombas marinas, turbonadas y mar picado, atendiendo oportunamente los avisos de las Capitanías de Puerto.

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Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía en general a no caer en pánico, evitar rumores sobre impactos inminentes y mantenerse informados de manera constante a través de los boletines oficiales emitidos por Protección Civil, ya que la trayectoria y evolución de los sistemas ciclónicos pueden presentar ajustes de último momento.

JGH