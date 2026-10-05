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Posible ciclón amenaza con lluvias fuertes en Campeche: así estará el clima esta semana

Campeche tendrá lluvias fuertes durante esta semana por la influencia de una baja presión en el Golfo, con especial vigilancia hacia jueves y viernes por su posible desarrollo.

Jesús García

Por Jesús García

5 de oct de 2026

2 min

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Una perturbación tropical en el suroeste del Golfo de México mantiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico.
Una perturbación tropical en el suroeste del Golfo de México mantiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico. / Especial

Las autoridades meteorológicas mantienen en estricta vigilancia una perturbación tropical ubicada en el suroeste del Golfo de México, la cual presenta un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días. Aunque los modelos de predicción no muestran un impacto directo del centro del sistema en la Península de Yucatán, su amplia circulación y cercanía con la costa occidental generarán un importante incremento en las lluvias, vientos y oleaje a partir de esta semana.

Su probabilidad de desarrollo ciclónico aumentó a 80% durante los próximos siete días.

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¿Cuándo y cómo se desarrollará la perturbación tropical?

De acuerdo con los análisis de los modelos de predicción americano y europeo, la zona de baja presión podría evolucionar a una depresión o potencial ciclón tropical entre martes y miércoles. El sistema permanecerá interactuando de forma errática en la Bahía de Campeche y el suroeste del Golfo debido a la influencia de un anticiclón en la parte oriental del área y la aproximación de un frente frío al sur de Estados Unidos.

Posteriormente, hacia el fin de semana, se prevé que el fenómeno comience a desplazarse hacia el norte o noreste. Durante su trayectoria, las condiciones atmosféricas en niveles superiores y las altas temperaturas del mar —superiores a los 27 grados Celsius— podrían favorecer su intensificación a tormenta tropical o huracán menor.

¿Cuáles serán los efectos del posible ciclón en Campeche y la Península?

El principal riesgo para la región radica en la gran cantidad de humedad que absorberá el sistema desde el Océano Pacífico y el Mar Caribe. A pesar de no contemplarse un impacto directo en tierra, se anticipan lluvias generalizadas y puntualmente intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

  • Sectores con mayor precipitación: El estado de Campeche, al situarse como la zona más cercana al centro de la perturbación, registra una alta probabilidad de acumulados significativos de agua, con valores estimados entre 75 y 100 milímetros, lo que podría ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables como la región sur y el municipio de Hopelchén.
  • Inicio del temporal: Los chubascos y tormentas con actividad eléctrica comenzarán a incrementarse desde la tarde del martes, intensificándose entre el jueves y la mañana del viernes, periodo en el que el sistema alcanzará su punto más cercano a las costas continentales.
  • Vientos y oleaje en la costa: Para las zonas costeras de Campeche y el occidente de Yucatán, se pronostican rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, acompañadas de un incremento en la altura de las olas.

Recomendaciones para la población y el sector marítimo

Ante las condiciones adversas previstas en alta mar, se exhorta a los navegantes y al sector pesquero a extremar precauciones por la presencia de trombas marinas, turbonadas y mar picado, atendiendo oportunamente los avisos de las Capitanías de Puerto.

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Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía en general a no caer en pánico, evitar rumores sobre impactos inminentes y mantenerse informados de manera constante a través de los boletines oficiales emitidos por Protección Civil, ya que la trayectoria y evolución de los sistemas ciclónicos pueden presentar ajustes de último momento.

JGH

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