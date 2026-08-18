Tarjeta Ko’ox de estudiante en Campeche: ¿Cuándo renovar y qué documentos necesitas?

Tarjeta Ko’ox de estudiante: ¿cuándo renovar y qué documentos necesitas?

Estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y carreras profesionales que cuentan con la tarjeta Ko’ox de estudiante deben estar atentos a su periodo de renovación para evitar contratiempos y continuar disfrutando de la tarifa preferente del transporte público.

De acuerdo con el aviso difundido por la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), los usuarios deben verificar la vigencia de su tarjeta y realizar el trámite de renovación antes de que esta expire.

Noticia Destacada Campeche, único estado con operativos forestales en julio

¿Qué necesitas para renovar la tarjeta Ko’ox?

Para realizar el trámite, los estudiantes deberán presentar:

Copia de la CURP.

Constancia de inscripción vigente.

Tarjeta Ko’ox de estudiante.

La renovación debe realizarse de acuerdo con el nivel educativo. Para primaria y secundaria, el proceso corresponde a una renovación anual, mientras que para preparatoria y carreras profesionales la renovación es semestral.

Ko’ox Contigo te avisará cuando debas renovar

Los estudiantes no tendrán que esperar hasta que su tarjeta esté por vencer para comenzar a realizar el trámite. La aplicación Ko’ox Contigo enviará una notificación 15 días antes de la fecha de vencimiento, con el objetivo de recordar al usuario que debe renovar su tarjeta.

Por ello, se recomienda mantener activa la aplicación y revisar las notificaciones para conocer oportunamente cuándo corresponde realizar el procedimiento.

¿Dónde y cuándo se realiza la renovación?

El trámite se lleva a cabo en las oficinas de la ARTEC, donde los estudiantes podrán presentar la documentación requerida.

La atención es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Las autoridades exhortaron a la comunidad estudiantil a no dejar la renovación para el último momento, ya que mantener vigente la tarjeta permite continuar utilizando el servicio con la tarifa preferente.

Para los estudiantes que utilizan diariamente el transporte público para acudir a sus escuelas, renovar a tiempo la tarjeta Ko’ox representa evitar contratiempos y garantizar que puedan continuar desplazándose con el beneficio correspondiente.