Le dio una segunda oportunidad a su esposo y termina golpeada frente a sus hijas en Campeche

Una joven madre de 20 años resultó lesionada luego de ser presuntamente agredida nuevamente por su esposo, a quien habría decidido darle una segunda oportunidad, al interior de la vivienda de sus padres, ubicada en la calle Cuba con 16 del barrio de Santa Ana, en la ciudad de Campeche. La mujer terminó con el ojo izquierdo morado y con sangrado tras la agresión ocurrida en el domicilio donde se encontraba con sus dos pequeñas hijas, de dos años y 11 meses de edad.

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Después de los hechos, el presunto agresor, un joven residente de la colonia Peña, huyó del lugar a bordo de una motocicleta semiautomática Italika, mientras familiares solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Agentes de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio, donde estos últimos brindaron atención a la joven por las lesiones que presentaba.

Posteriormente, la madre de las dos menores fue trasladada por agentes de la Policía Estatal al Centro Estatal de Justicia para la Mujer, donde recibiría atención y realizaría los procedimientos correspondientes por la presunta agresión. Las autoridades serán las encargadas de investigar lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales derivadas de los hechos.