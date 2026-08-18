Detienen a hombre con presuntas sustancias ilícitas en Villas del Río de Campeche

Un hombre de 44 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el fraccionamiento Villas del Río, en la ciudad de San Francisco de Campeche, luego de que presuntamente le fueran encontradas diversas bolsas con sustancias con características similares a narcóticos.

Noticia Destacada Camioneta queda destrozada tras aparatoso accidente en periférico de Campeche

Los hechos se registraron durante una intervención de los agentes estatales en dicho sector de la capital campechana. Durante la revisión, los policías localizaron entre las pertenencias del hombre bolsas que contenían hierba seca y fragmentos cristalinos, cuyo contenido será sometido a los análisis correspondientes para determinar de qué sustancias se trata.

Ante el hallazgo, los indicios fueron asegurados y embalados por los elementos, mientras que el hombre quedó detenido por su presunta participación en un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, variante de posesión simple.

Cae sujeto con dosis de droga en Villas del Río, Campeche

Finalmente, el detenido, junto con lo asegurado, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

JGH