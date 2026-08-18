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Campeche / Sucesos

Identifican a presuntos integrantes del Pura Gente Nueva en Campeche por ejecución de “El Petacas”

Identifican a dos presuntos integrantes del PGN por la ejecución de “El Petacas”. Fiscalía los relaciona con hechos violentos en Hopelchén.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

18 de ago de 2026

1 min

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Fiscalía sigue la pista a presuntos responsables de ejecución
Fiscalía sigue la pista a presuntos responsables de ejecución

La investigación por la ejecución de Julio C.C.Q., alias “El Petacas”, apunta a dos presuntos integrantes del grupo criminal Pura Gente Nueva (PGN), quienes estarían relacionados con el ataque ocurrido el 15 de abril en un lavadero de vehículos de la colonia Esperanza.

Se trata de Bertha “N”, señalada como presunta autora material de la ejecución, y Jesús Daniel “N”, quien habría participado como conductor de la motocicleta utilizada para escapar del lugar tras el ataque. Ambos son considerados presuntos integrantes de dicha organización criminal.

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De acuerdo con las investigaciones, Jesús Daniel “N” también estaría relacionado con otros hechos violentos registrados en Hopelchén durante este año, así como con la colocación de mensajes atribuidos a grupos criminales.

El grupo PGN estaría presuntamente relacionado con Fidencio “N”, alias “El Potro” o “El Viejón”, quien enfrenta un proceso por delitos de alto impacto y se encuentra recluido en el CEFERESO del Altiplano, Estado de México.