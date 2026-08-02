Persisten daños en la avenida Colosio de Champotón

Ante la nula aplicación de medidas correctivas, un tramo de carpeta asfáltica del carril de la avenida Colosio, en Champotón, se sigue deteriorando.

Aunque esta situación representa un peligro para la vialidad, las autoridades locales siguen siendo omisas ante la nula aplicación de trabajos de rehabilitación y bacheo.

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Tras un recorrido por este lugar se constató que las cuarteaduras y demás desperfectos del pavimento, se sigue expandiendo, aumentando el riesgo de accidentes.

Omar Rangel Padilla criticó la apatía de las autoridades y recalcó que, quizá, están esperando a que ocurra un accidente para que entonces hagan algo al respecto, “Yo creo que está esperando a que suceda una desgracia, para que, ahora sí, vengan a reparar la calle”, concluyó.