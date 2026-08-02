Transporte MOBI ampliará su ruta con "Kilómetro 0" en Cancún a partir de agosto

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) pondrá en marcha a mediados de agosto la prueba piloto de la ruta “Kilómetro 0”, como parte de la expansión del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), una vez concluida la fase de evaluación de la ruta “Puente Nichupté”. El nuevo recorrido atenderá 173 colonias, beneficiará a 159 mil 449 habitantes y busca reducir entre 20 y 50 minutos los tiempos de traslado hacia la zona hotelera.

Rafael Hernández Kotasek, director del Imoveqroo, informó que esta será la segunda ruta de prueba del sistema y adelantó que una tercera comenzará a operar a principios de septiembre sobre la avenida Cancún, con conexión hacia la avenida Kabah, como parte del fortalecimiento de la red de transporte público.

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La ruta “Kilómetro 0” tendrá un recorrido de 67 kilómetros, considerando viaje de ida y vuelta, con una frecuencia estimada de paso de 11 minutos. Iniciará en el fraccionamiento Cielo Nuevo e ingresará por el kilómetro cero de la zona hotelera. Además, brindará cobertura a más de 60 mil viviendas, cinco mil 276 unidades económicas y 104 planteles educativos.

En tanto, la ruta “Puente Nichupté”, cuya fase de prueba concluyó recientemente, recorrerá 65 kilómetros con una frecuencia aproximada de 12 minutos. Este trayecto cubrirá 155 colonias, beneficiará a 156 mil 944 habitantes y enlazará 58 mil viviendas, 3 mil 838 unidades económicas y 98 escuelas.

Explicó que la fase piloto tendrá una duración de cuatro semanas; las primeras dos serán sin pasajeros y el otro par restante permitirá acceso al público para verificar el servicio. / Especial

Usuarios del transporte público y trabajadores de la zona hotelera manifestaron la necesidad de que la ruta que conecta Cielo Nuevo con el bulevar Kukulcán, a través del Puente Vehicular Nichupté, entre en operación de manera definitiva, al considerar que permitirá disminuir los tiempos de traslado y evitar congestionamientos. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían dado a conocer la fecha oficial para el inicio del servicio, luego de las pruebas realizadas desde mayo.

Hernández Kotasek explicó que las unidades del sistema cuentan con capacidad para transportar hasta 80 pasajeros y están equipadas con tecnología orientada a la accesibilidad universal. Entre sus características destacan piso bajo, rampas para sillas de ruedas, espacios preferentes, piso podotáctil, señalética en braille para personas con discapacidad visual, pasamanos para adultos mayores, botón de descenso, aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, sistema GPS en tiempo real, conectores USB y rack para bicicletas.

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En esta etapa de pruebas participarán 32 autobuses que ofrecerán cobertura a más de 170 colonias y atenderán a cerca de 160 mil habitantes que residen a menos de 500 metros de las nuevas rutas.

La fase piloto tendrá una duración de cuatro semanas. Las primeras dos estarán destinadas a pruebas operativas sin pasajeros y las dos restantes permitirán el acceso al público para evaluar el funcionamiento del servicio. Posteriormente, el sistema incorporará el pago electrónico como parte de su operación regular.