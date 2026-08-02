Productores de Hopelchén advierten pérdidas millonarias si no llueve en una semana

De no llover en menos de una semana, unas 500 hectáreas de cultivos producto de la primera siembra de maíz, se perderían por falta de agua de las lluvias del temporal, señaló Alejandro Cauich Ek comisario ejidal, quién dijo que, la inversión de esa superficie sembrada ha sido de 7.5 millones de pesos, pues casa hectárea costó en promedio unos 15,000 pesos para su siembra.

Entrevistado en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Hopelchén (AGL) después de un evento oficial, el también líder productor de esa comunidad ubicada al norte del municipio, dijo que, hay cunde la desesperación en los campesinos, pues han hecho un esfuerzo grande para poder trabajar las tierras.

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“Si no llueve en cinco días podemos decir que no pasaría nada porque las plantas están pequeñas aún y pueden resistir a la sequía, pero, si no llueve en una semana o hasta en 15 día, esas plantas se mueren al marchitarse por falta de agua”, expresó.

Advirtió que, de siniestrarse esas 500 hectáreas por falta de lluvias del temporal, el campesino tendrá que pensar en una resiembra, lo que le generaría más gasto aún, pues si se endeudó para poder adquirir los paquetes tecnológicos para poder realizar su primera siembra, para una resiembra su deuda podría ser mucho más.

Expresó que, son en total 120 productores de maíz que hay en la comunidad de Katab, quiénes en conjunto sembrarían unas 800 hectáreas de maíz, de las cuáles 500 ya se sembraron, y otras 300 aún faltan por sembrarse, y no se ha hecho porque no ha llovido en los últimos 15 días en el ejido e inmediaciones, y para ello se requiere que llueva para que haya humedad en la tierra.

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Expresó que, debido a efectos de la Canícula que ha impedido que llueva en algunas regiones de Los Chenes, en el ejido de Katab no es la excepción porque hay una sequía prolongada el cual está poniendo en riesgo a los cultivos de maíz, en este caso 500 has están en riesgo de siniestro de no llover pronto, y las pérdidas serían millonarias.

Por último, dijo que el costo de siembra de maíz en una hectárea ha sido en promedio 15,000 pesos, 3,000 pesos más que el año pasado que representa un incremento de más del 20 por ciento debido al incremento a precio de los insumos.