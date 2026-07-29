Rex se recupera tras ser rescatado del maltrato extremo en Ciudad del Carmen; ya ganó 9 kilos

La Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas informó sobre la favorable evolución de Rex, un perro que fue rescatado el pasado 14 de julio en Ciudad del Carmen, tras localizarlo en condiciones críticas de abandono y maltrato. El ejemplar permanecía encadenado, con un severo cuadro de desnutrición y al borde de la muerte, situación que motivó la intervención inmediata de personal ministerial para garantizar su resguardo y atención médica.

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Después de su aseguramiento, Rex recibió atención de emergencia durante 24 horas en una clínica veterinaria de Ciudad del Carmen, donde una rescatista colaboró de manera decidida para estabilizar su estado de salud. Una vez que los médicos consideraron viable su traslado, el canino viajó al Hospital Veterinario Universum K9, en la ciudad de Mérida, con el propósito de recibir tratamiento especializado y aumentar sus posibilidades de recuperación.

La Vicefiscalía dio a conocer que Rex regresó recientemente a la Unidad Canina de la institución, donde continuará bajo supervisión y cuidados especializados. De acuerdo con el parte médico emitido por el hospital veterinario, el perro inició su tratamiento con un peso de apenas 11 kilogramos, reflejo del grave estado de abandono en el que se encontraba. Tras varias semanas de atención, alcanzó 20 kilogramos, lo que representa un importante avance en su proceso de recuperación física.

El estado de salud de Rex muestra una evolución favorable, tanto en el aspecto físico como en su comportamiento. El personal encargado de su cuidado destacó que el canino recuperó fuerza, vitalidad y confianza, aspectos que evidencian los resultados del tratamiento médico y del entorno seguro que ha recibido desde su rescate. La institución aseguró que permanecerá bajo observación el tiempo que sea necesario hasta alcanzar una recuperación completa.

En el ámbito jurídico, la Vicefiscalía informó que la carpeta de investigación correspondiente será judicializada en los próximos días con el objetivo de solicitar la vinculación a proceso del presunto responsable por el delito de crueldad animal. La autoridad ministerial buscará que el caso llegue ante un Juez de Control para que determine las responsabilidades legales y, en su caso, emita la resolución correspondiente conforme a la legislación vigente.

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Las autoridades señalaron que este caso representa un ejemplo de la importancia de la denuncia ciudadana para combatir el maltrato animal y proteger a los seres sintientes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, reconocieron la participación de personas e instituciones que hicieron posible el rescate y la recuperación de Rex, cuya historia refleja el impacto positivo que puede alcanzarse mediante la colaboración entre sociedad y autoridades.

Finalmente, la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas exhortó a la población de Ciudad del Carmen a denunciar cualquier acto de maltrato o abandono animal.

JGH