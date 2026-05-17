Hallan crías de gato dentro de contenedor de basura en Chetumal

Una profunda indignación y rechazo ha generado entre los habitantes de la capital del estado el hallazgo de varios gatitos recién nacidos, quienes fueron abandonados a su suerte dentro de un contenedor de desperdicios en el fraccionamiento Flamingos 4. El lamentable hecho fue descubierto sobre la calle Galápagos, provocando la movilización inmediata de la comunidad a través de las redes sociales.

El hallazgo se produjo cuando una vecina de la zona escuchó los desgarradores llantos de los felinos provenientes del interior del bote de basura. Al acercarse, descubrió a los pequeños animales en un evidente estado de vulnerabilidad y temor, rodeados de desechos. Ante la gravedad de la situación y la fragilidad de las crías, la ciudadana decidió difundir el caso de manera urgente para solicitar el auxilio de la población y rescatar a los animales antes de que fuera demasiado tarde.

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La denuncia digital no tardó en viralizarse, desatando una oleada de comentarios llenos de enojo y tristeza por parte de los chetumaleños y diversos colectivos defensores de los derechos de los animales.

Los ciudadanos lamentaron que, a pesar de los esfuerzos por concientizar a la sociedad, sigan ocurriendo este tipo de actos inhumanos que atentan contra seres indefensos en plena vía pública.

Debido a su corta edad, los felinos requieren de cuidados sumamente especiales, tales como alimentación constante con fórmulas adecuadas y un ambiente cálido para garantizar su supervivencia.

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Por esta razón, los colonos han lanzado un llamado desesperado a las asociaciones protectoras de animales y a la comunidad en general para encontrar un hogar temporal o una madre nodriza que pueda hacerse cargo de ellos de manera inmediata.

Finalmente, los residentes del fraccionamiento hicieron un exhorto enérgico a las autoridades locales para que se investigue el caso, se refuercen las campañas de sensibilización sobre la tenencia responsable y se apliquen sanciones severas contra quienes resulten responsables de este acto de crueldad, recordando que el abandono animal está tipificado.