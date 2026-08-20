Festival de Jazz Campeche 2026: Estos son los conciertos gratuitos del 20 al 23 de agosto

El Festival de Jazz Campeche 2026 entra este jueves 20 de agosto en su segunda y última etapa, con cuatro noches consecutivas de música que se extenderán hasta el domingo 23 y que podrán disfrutarse completamente gratis en la capital campechana.

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Los conciertos tendrán como escenario el Circo Teatro Renacimiento, donde las presentaciones comenzarán a las 20:00 horas. La programación forma parte de los ocho conciertos preparados para la edición de este año, divididos en dos bloques, del 13 al 16 y del 20 al 23 de agosto.

Para este jueves 20 de agosto está programada la presentación de Campeche Yucatán Connection Big Band, que llevará al escenario “Basie, Ellington & Sinatra: un tributo al swing”, inspirado en algunas de las figuras más representativas de este género musical.

La actividad continuará el viernes 21 de agosto con The Less Likely, mientras que el sábado 22 será el turno de AUA. Finalmente, Cuadrivium cerrará el Festival de Jazz Campeche 2026 el domingo 23 de agosto.

La primera parte del encuentro se realizó del 13 al 16 de agosto, con las presentaciones de Emmanuel Mora Cuarteto, el Homenaje a Pérez Prado con la Dinastía Díaz, Hop Hop Diablo Funk y Exponentes de Jazz del Sureste.

De esta manera, quienes busquen una actividad cultural para disfrutar durante el fin de semana en Campeche tendrán cuatro conciertos gratuitos, todos programados a las 20:00 horas en el Circo Teatro Renacimiento.

El Festival de Jazz de Campeche tiene sus orígenes en el año 2000, cuando surgió como una alternativa cultural para el público de la capital. A partir de 2004 adquirió carácter internacional y con el paso de los años se ha mantenido como uno de los encuentros musicales de este género en la entidad.

JGH