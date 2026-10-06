Santuario de Guadalupe recibe “manita de gato” antes de las fiestas de diciembre

Luego de la rehabilitación de la iglesia de San Roque o San Francisquito, en el Centro Histórico, la Diócesis de Campeche financia ahora trabajos de conservación y mantenimiento en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido popularmente como el templo de la Morenita, ubicado en el tradicional barrio Guadalupe.

La intervención representa el tercer templo católico antiguo que recibe trabajos de conservación en los últimos años, con acciones encaminadas a preservar inmuebles que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Campeche, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

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Estos trabajos se realizan en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia encargada de supervisar las intervenciones en inmuebles históricos, debido a las características arquitectónicas y al valor patrimonial de los templos.

Anteriormente, se efectuaron labores de salvamento y conservación en el Santuario del Cristo Negro de San Román, uno de los principales recintos religiosos de la ciudad, y posteriormente en la iglesia de San Roque, ubicada en la intersección de las calles 12 y 59 del Centro Histórico.

En el caso de San Roque, los trabajos fueron necesarios luego de que, a principios de año, parte de la marquesina de acceso se desprendiera tras la caída de un pesado bloque de piedra. El incidente no dejó personas lesionadas, pero evidenció la necesidad de intervenir de manera integral el inmueble.

A partir de entonces, el INAH y la Diócesis de Campeche determinaron ampliar las acciones de conservación y realizar una intervención más profunda en el interior del templo. Para ello fue necesario desmontar parte de sus elementos ornamentales, entre ellos antiguos retablos de madera decorados con hojas de oro, además de retirar temporalmente imágenes religiosas para protegerlas durante las labores.

Hasta el momento, no se ha informado una fecha oficial para la conclusión de los trabajos en San Roque, uno de los templos más reconocidos del sureste mexicano por la riqueza de su ornamentación interior.

Mientras continúan esas labores, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe ya concluyó una primera etapa de rehabilitación en el interior del inmueble, por lo que actualmente los trabajos se concentran en el exterior del templo, situado entre la avenida Miguel Alemán y las calles 47 y 10-B.

El recinto guadalupano es considerado uno de los principales templos dedicados a la Virgen de Guadalupe fuera de la Ciudad de México y cada año recibe a cientos de peregrinos provenientes de diferentes entidades del país. La afluencia aumenta considerablemente durante diciembre, particularmente en los días previos y posteriores al 12 de diciembre, cuando se realizan serenatas, celebraciones religiosas y muestras de devoción en honor a la Virgen del Tepeyac.

Entre los antecedentes del inmueble destaca el desprendimiento de una cruz ubicada en una de sus torres, ocurrido años atrás luego de que un rayo impactara la estructura.

Ante la cercanía de las celebraciones guadalupanas, los trabajadores encargados de la intervención mantienen las labores con el objetivo de concluir los trabajos de rehabilitación y mantenimiento antes de diciembre, cuando el santuario volverá a recibir a numerosos peregrinos que llegan a Campeche como parte de sus promesas religiosas o durante su recorrido hacia otros puntos del país.

La intervención busca garantizar mejores condiciones para uno de los espacios religiosos