Hasta 70 mil pesos por un puesto: Fiesteros denuncian altos cobros en las ferias de San Román y San Francisco

La Alcaldía de Campeche habría entregado a un particular la organización y comercialización de los espacios para las ferias de San Román y San Francisco 2026, dejando nuevamente fuera a los fiesteros locales, quienes denunciaron que el empresario Arturo Mota, alias 'El Jarocho', vende en hasta siete mil pesos el metro lineal en la calle, cantidad que consideran prácticamente imposible de cubrir ante las bajas ventas que han enfrentado en los últimos años.

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Rogelio Loeza Chim, presidente de la Asociación de Fiesteros y Operadores de Juegos Mecánicos del Parque Campeche, reprochó que, pese a que autoridades les habían asegurado que tendrían espacios para participar en las festividades tradicionales, a última hora les informaron que no sería así, debido a que la organización ya fue asignada al particular.

Explicó que los espacios son comercializados a siete mil pesos por metro, por lo que la instalación de un puesto de 10 metros representaría un desembolso de hasta 70 mil pesos, sin considerar gastos de traslado, instalación, personal y mercancía.

“Nosotros fuimos por nuestro espacio como se nos había comprometido. Resulta que siempre no, porque el señor Arturo Mota no quiere ceder ni un espacio para nosotros”, denunció Loeza Chim, quien advirtió que los fiesteros están dispuestos a agotar todas las vías para defender su derecho a trabajar.

El dirigente señaló que el problema se agrava porque este año las ferias cambiarán de sede ante los trabajos que, según lo anunciado, comenzarán en el Foro Ah Kim Pech para la construcción del nuevo centro de espectáculos. Los festejos serán trasladados a calles aledañas al Parque Campeche, entre ellas la prolongación Francisco I. Madero y avenida Fundadores.

Los fiesteros cuestionaron que se les pretenda instalar en la vía pública, donde, además de las condiciones climáticas, enfrentarán el tránsito vehicular y un espacio reducido que podría impedir la llegada de los llamados 'pueblos' de juegos mecánicos.

Loeza Chim recordó que el Foro Ah Kim Pech representa el único recinto adecuado para recibir estas celebraciones tradicionales y lamentó que la capital no cuente con un espacio ferial propio. Advirtió que trasladar los festejos a otro punto, como Chiná o terrenos alejados de la ciudad, también afectaría la asistencia por la falta de transporte.

Finalmente, sostuvo que los fiesteros campechanos no buscan confrontación, sino una oportunidad para trabajar, al considerar que las ferias de San Román y San Francisco representan para muchas familias un respiro económico y una fuente de sustento ante los pocos ingresos obtenidos durante los últimos años.

“Somos locales y primero deben atendernos a nosotros”, sentenció.

JGH