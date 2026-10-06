Detienen a sujeto tras causar daños al intentar ingresar a un domicilio en Ciudad del Carmen

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de causar daños materiales al intentar ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en las inmediaciones de la colonia Centro, en Ciudad del Carmen.

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Los hechos ocurrieron cuando la corporación policial atendió un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia del sujeto intentando forzar el acceso al inmueble. Al arribar al sitio, los agentes sorprendieron al sospechoso, quien ya había provocado desperfectos en la propiedad, por lo que procedieron de inmediato a su aseguramiento.

Tras ser neutralizado en el lugar, el detenido fue trasladado e puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde la autoridad ministerial dará apertura a la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por el delito de daños a propiedad ajena y lo que resulte.

Por su parte, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) informó que la intervención derivó de los patrullajes de vigilancia permanentes y de la atención oportuna a los llamados de auxilio en la isla.