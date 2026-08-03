Beca Rita Cetina para útiles escolares: ¿Cuándo depositan en Campeche?

La Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares comenzará a entregarse durante agosto de 2026, por lo que miles de familias de Campeche podrán recibir el apoyo económico antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. El programa contempla un pago único anual por cada estudiante de primaria inscrito en una escuela pública, con el objetivo de ayudar a cubrir parte de los gastos del regreso a clases.

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La dispersión del recurso se realizará de manera gradual, conforme a un calendario organizado por la primera letra del apellido del beneficiario, y el depósito se efectuará únicamente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Las autoridades recomendaron a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer la fecha exacta en que recibirán el apoyo, ya que no todos los depósitos se harán el mismo día.

Este beneficio forma parte de la ampliación de la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica y está dirigido a alumnas y alumnos de primaria pública, quienes recibirán el recurso para la compra de útiles escolares y uniformes. El apoyo es independiente de la beca bimestral que reciben las familias con estudiantes de secundaria incorporados al programa.

Las familias que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar no deberán realizar un trámite adicional para recibir el depósito. En caso de dudas sobre el estatus del registro o la incorporación al programa, la Coordinación Nacional de Becas recomienda consultar el Buscador de Becas Bienestar, donde es posible verificar la información utilizando el folio o la CURP del estudiante.