Regreso a clases 2026: Profeco revela cuáles son los mejores útiles escolares para el próximo ciclo escolar

A pocas semanas del regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio comparativo de útiles escolares para orientar a las familias mexicanas antes de realizar sus compras.

El análisis, incluido en la edición de agosto de la Revista del Consumidor, contempló 94 productos de distintas marcas, entre ellos cuadernos profesionales, lápices de colores, gomas, juegos de geometría, sacapuntas y bolígrafos.

Los artículos fueron sometidos a pruebas de resistencia, durabilidad, precisión, calidad de los materiales y desempeño. Los resultados permiten conocer cuáles productos pueden conservarse durante más tiempo y cuáles presentaron fallas durante su uso.

La información cobra relevancia porque el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el próximo 31 de agosto en las escuelas públicas y privadas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuáles fueron los mejores cuadernos, según Profeco?

En la categoría de cuadernos profesionales de 100 hojas con pastas no plastificadas, el modelo Scribe Tribals fue el único que obtuvo una calificación general de Excelente.

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Los modelos Tribals y NFL, ambos de Scribe, destacaron por su resistencia al borrado y la fortaleza de sus pastas. El cuaderno Star Kid, de Estrella, obtuvo uno de los mejores resultados en resistencia al desprendimiento de hojas.

Entre los cuadernos con pastas plastificadas, Profeco otorgó una calificación de Excelente a los modelos First Class Cosido, KIP Profesional pasta dura, Norma Color, Scribe Excellence y Scribe Star Wars.

La dependencia recordó que un precio elevado no garantiza necesariamente un mejor desempeño. Su publicación mensual busca ofrecer información que permita comparar calidad, características y costos antes de comprar.

¿Qué lápices de colores y gomas tuvieron mejor desempeño?

Las puntillas más resistentes correspondieron a modelos de Faber-Castell, Kores, MAE, Norma, Staedtler y Vinci.

En cuanto a las gomas blancas, las marcas Artesco, Maped, Pelikan y Staedtler registraron un desgaste menor durante las pruebas. También recibieron calificación de Excelente distintos modelos de Artesco, Kores, Maped, Office Depot, OfficeMax y Staedtler.

Los resultados son importantes porque una punta que se rompe constantemente o una goma que se desgasta con rapidez puede obligar a las familias a sustituir el producto antes de que termine el ciclo escolar.

¡Ya pueden consultar nuestra nueva @RdelConsumidor!



En esta edición publicamos información muy importante para contribuir en el cuidado de su bolsillo en este regreso a clases, así como puntos clave para proteger a las niñas y niños en el entorno digital y más contenido que les… pic.twitter.com/uTBVOmHKzd — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 3, 2026

¿Qué bolígrafos duran más y qué fallas encontró Profeco?

BIC encabezó la prueba de rendimiento de bolígrafos de tinta azul, al superar los 2 mil metros de escritura. En contraste, algunos modelos de MAE y OfficeMax registraron menos de 800 metros.

Entre las marcas con buen desempeño general también aparecieron Office Depot, Pelikan y Staedtler.

Profeco detectó además diferencias en juegos de geometría y sacapuntas. Los transportadores de MAE, Pelikan, Vinci y Wacky mostraron mayor precisión, aunque los compases de MAE y Wacky realizaron trazos imprecisos.

El sacapuntas Maped presentó atascamientos y ruptura de puntas, mientras algunos modelos de Artesco, Kores y MAE tuvieron rebabas en sus acabados.

Antes de comprar, Profeco recomienda comparar productos, revisar que no tengan defectos, conservar el comprobante y reutilizar los materiales del ciclo anterior que todavía se encuentren en buenas condiciones.

En ESTE ENLACE puedes revisar el estudio de Profeco.

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