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Investigan por homicidio culposo a conductor implicado en tragedia en la Carretera del Golfo en Campeche

Un joven de 23 años es investigado por triple homicidio culposo tras un choque frontal en Imí II que dejó tres víctimas, incluida una menor de cuatro años.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de ago de 2026

1 min

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Choque frontal en Carretera del Golfo deja tres muertos, incluida una menor
Choque frontal en Carretera del Golfo deja tres muertos, incluida una menor

En la zona de Imí II, el conductor de la camioneta involucrada en el accidente registrado sobre la Carretera del Golfo, donde perdió la vida una familia integrada por tres personas, entre ellas una menor de cuatro años, es investigado por el presunto delito de triple homicidio culposo, cuyo peritaje reveló que su vehículo fue el que se atravesó al carril opuesto.

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Los hechos ocurrieron tras el choque frontal registrado la tarde del sábado 1 de agosto, a la altura de Imí II, donde el presunto responsable fue identificado como J.A.M.F., de 23 años, quien permanece hospitalizado, fuera de peligro y bajo custodia ministerial.

Ante el lamentable hecho, la autoridad ministerial definirá su situación jurídica para determinar si es puesto a disposición de un juez de Control o recupera su libertad, donde hasta el momento no se ha revelado el resultado de algún examen toxicológico y las autoridades tampoco han confirmado ni descartado que el joven condujera bajo los efectos del alcohol.

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