Canícula en Campeche: aún se esperan temperaturas más calurosas, así puedes protegerte

La canícula continúa dejando sentir sus efectos en Campeche, donde durante las próximas semanas aún se esperan temperaturas muy calurosas, por lo que autoridades meteorológicas y de protección civil exhortan a la población a tomar medidas para prevenir golpes de calor, deshidratación y otras afectaciones derivadas de las altas temperaturas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la canícula es un fenómeno climático que se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias, mayor presencia de cielos despejados y un incremento en la temperatura del aire, principalmente entre julio y agosto. Aunque durante este periodo pueden presentarse precipitaciones asociadas a ondas tropicales o ciclones, el calor continúa siendo predominante en gran parte de la Península de Yucatán.

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Para este miércoles, el pronóstico del SMN mantiene a Campeche entre las entidades con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, además de ambiente bochornoso debido a la elevada humedad característica de la región. Estas condiciones incrementan la sensación térmica, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan beber agua constantemente aunque no se tenga sed, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares ventilados o con sombra, evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los grupos más vulnerables a sufrir complicaciones por las altas temperaturas. También aconsejan no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y acudir de inmediato a recibir atención médica si se presentan síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, piel caliente, confusión o pérdida del conocimiento.