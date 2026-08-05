Terror ambiental: Cementerio Siglo XXI de Campeche bajo investigación ministerial

En el cementerio municipal Siglo XXI fue implementado un operativo encabezado por la Vicefiscalía General Especializada en Delitos Contra los Animales, el Ambiente y los Ecosistemas, de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), ante la posible comisión de un delito ambiental.

Noticia Destacada Exhiben al Ayuntamiento de Campeche tirando desechos en el Cementerio Siglo XXI

Los hechos se registraron en los terrenos del camposanto ubicado sobre la avenida José López Portillo, donde participaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, Protección Civil y personal ministerial, luego de denuncias que señalaban que trabajadores del Ayuntamiento de Campeche presuntamente utilizaban el lugar como basurero clandestino.

Durante el despliegue, las autoridades realizaron inspecciones al interior del panteón para recabar indicios e integrar la carpeta de investigación, con el fin de determinar si existe responsabilidad por posibles delitos ambientales, reteniendo a seis personas que quedaron como aportadores de datos.