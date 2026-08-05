Estados Unidos revoca visa a embajadora de Brasil y agrava crisis diplomática con Lula

El Gobierno de Donald Trump revocó la visa de Maria Luiza Ribeiro Viotti, embajadora de Brasil en Washington, en una nueva escalada de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Departamento de Estado presentó la medida como una acción recíproca ante la demora del Gobierno brasileño en conceder el beneplácito diplomático a Daniel Perez, elegido por Trump para encabezar la Embajada estadounidense en Brasilia. Perez fue nominado formalmente el 1 de junio y compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado durante julio.

La cancelación de la visa no equivale a declarar a Viotti como persona non grata ni implica su expulsión inmediata de Estados Unidos. La diplomática, quien presentó sus credenciales como embajadora en junio de 2023, puede permanecer en territorio estadounidense, aunque tendría que solicitar un nuevo documento si sale del país y busca regresar.

¿Por qué Estados Unidos revocó la visa de la embajadora brasileña?

Funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que Brasil ha retrasado u obstaculizado la aprobación de Daniel Perez como nuevo embajador. El procedimiento, conocido como agrément, consiste en la autorización que un país otorga antes de recibir oficialmente al representante diplomático de otra nación.

Washington también vinculó la decisión con otras diferencias acumuladas durante el último año, entre ellas la negativa brasileña a conceder visas a funcionarios estadounidenses. Estados Unidos aseguró que el documento de Viotti podría ser restablecido inmediatamente si Brasil autoriza la designación de Perez.

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El Gobierno brasileño, por su parte, sostiene que no existe un plazo obligatorio para responder a una solicitud de beneplácito y ha acusado a la administración Trump de utilizar presiones diplomáticas con motivaciones políticas.

¿Quién es Daniel Perez, el elegido de Trump para Brasil?

Daniel Perez es presidente de la Cámara de Representantes de Florida y aliado político del secretario de Estado, Marco Rubio. Su nominación todavía necesita completar el proceso de confirmación en el Senado antes de que pueda asumir formalmente el cargo.

Brasil habría dado señales de que podría aplazar la aprobación hasta después de sus elecciones de octubre. Para Washington, esa demora impediría que el representante estadounidense ocupe el puesto incluso si recibe el respaldo del Senado.

#BREAKING | 🇺🇸 🇧🇷 — The United States has revoked the visa of Brazil’s ambassador to Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, amid escalating diplomatic tensions.



A senior State Department official said the move is a reciprocal response to Brazil’s refusal to grant formal… pic.twitter.com/I1iIm9vrFf — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) August 5, 2026

Revocación aumenta tensión antes de elecciones en Brasil

La disputa ocurre en medio del proceso electoral brasileño y de acusaciones cruzadas por una supuesta intervención extranjera. Lula ha señalado que la negativa a recibir a determinados funcionarios estadounidenses responde a preocupaciones sobre posibles injerencias en los comicios, mientras Washington asegura que respeta la decisión de los votantes brasileños.

La revocación tampoco rompe las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero representa una medida poco habitual contra una embajadora en funciones. Estados Unidos no descartó aplicar nuevas respuestas recíprocas si Brasil mantiene bloqueada la designación de Perez.

El futuro de Viotti y la normalización del vínculo dependerán ahora de las negociaciones entre ambas cancillerías y de la decisión brasileña sobre el nuevo representante de Washington.

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