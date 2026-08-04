Balean fachada de vivienda en la colonia San Martín de Hopelchén; se registra intensa movilización policiaca

Esta tarde de martes fue baleada la fachada de una vivienda en la colonia San Martín de la ciudad de Hopelchén, y ante el reporte de vecinos al 911 se generó una fuerte movilización policiaca en el sector, pero no se detuvo a nadie, tampoco hubo personas lesionadas porque en ese domicilio no había nadie.

Alrededor de las 16:00 horas de este martes, la tranquilidad de los vecinos se interrumpió por detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana a través de un comunicado, la policía con destacamento en la ciudad de Hopelchén atendió el reporte de presuntas detonaciones cerca del estadio de futbol de pasto sintético de la colonia San Martín.

En el lugar, los policías municipales encontraron casquillos percutidos y confirmaron que no se reportaron personas lesionadas. De acuerdo con la información brinda por la SPSC y recabada en el lugar, se indicó que dos personas presuntamente se retiraron a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Sin embargo, más tarde se averiguó que en esa vivienda ubicada en la calle 12 por 20 de la referida colonia, vive un maestro del cual se desconoce su nombre y recién acababa de habitar esa casa con su familia. Al momento de los disparos a su fachada, no había nadie en el interior.

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Al sitio llegaron además de la policía municipal, elementos de la Policía Ministerial de la FGE, y también soldados de la Defensa Nacional adscritos a la Base de Operaciones del Ejército Mexicano ubicado en la misma colonia San Martín de Hopelchén, con el fin de asegurar el área y realizar las investigaciones correspondientes, respectivamente.

Testigos refirieron que, en la esquina de esas calles llegaron a bordo de una motocicleta dos sujetos, uno se quedó junto a la moto vigilando, y el otro avanzó a paso veloz hacia el cerrito en donde está la casa e hizo al menos seis dispararos a la fachada, luego bajó corriendo hacia donde estaba su compañero con la moto y huyeron hacia el fondo de la calle 12, hasta llegar al libramiento carretero a la ciudad de Hopelchén.

Hasta las 18:30 horas las investigaciones seguían, y pese a que se pusieron retenes en las afueras y entradas de la ciudad, no se detuvo a nadie. Trascendió de manera extraoficial que fueron encontrados ocho casquillos percutidos de calibre 9 milímetros.