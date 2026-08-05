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Gobierno de Joaquín Díaz Mena fija postura sobre Las Dunas en Chuburná: “la costa debe protegerse”

La Secretaría de Desarrollo Sustentable afirmó que cualquier decisión sobre el desarrollo Las Dunas en Chuburná deberá basarse en criterios técnicos y priorizar la conservación ambiental.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

5 de ago de 2026

2 min

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Gobierno de Yucatán pide revisión técnica del proyecto Las Dunas en Chuburná para proteger la costa
Gobierno de Yucatán pide revisión técnica del proyecto Las Dunas en Chuburná para proteger la costa / Especial

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán informó que mantiene atención y seguimiento al caso del desarrollo Las Dunas, ubicado en la costa de Chuburná Puerto, municipio de Progreso, ante la preocupación ciudadana por el posible impacto ambiental del proyecto.

Durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, la titular de la dependencia, Neyra Silva, señaló que el Gobierno de Yucatán comparte la inquietud generada por esta obra y reiteró que la protección de los ecosistemas costeros es una prioridad dentro de las acciones ambientales de la administración estatal.

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La funcionaria explicó que el proyecto Las Dunas contempla un desarrollo turístico sobre una superficie aproximada de 92 mil metros cuadrados, integrado por 14 torres, además de áreas comerciales y edificios complementarios.

Detalló que, de acuerdo con la información disponible, cuenta con una licencia de uso de suelo emitida por el Ayuntamiento de Progreso el 24 de febrero de 2024.

Ante la polémica generada, Neyra Silva indicó que el Gobierno del Estado solicitó la intervención de autoridades federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de realizar las verificaciones correspondientes y revisar a detalle la documentación relacionada con el proyecto.

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La secretaria destacó que la postura estatal es actuar con responsabilidad, apego a la ley y con sustento técnico, en coordinación con las instancias competentes para garantizar la conservación de los ecosistemas de la zona costera de Yucatán.

Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que la postura del Gobierno estatal es clara: cualquier revisión debe realizarse con criterios técnicos y bajo el objetivo de proteger la costa y el patrimonio natural de la entidad.

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