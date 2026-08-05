¿Qué hace especial a Playa Punta San Julián? El tesoro natural de Ciudad del Carmen

Ciudad del Carmen alberga uno de los paisajes costeros mejor conservados de Campeche: Playa Punta San Julián, un sitio que durante años ha sido punto de encuentro para familias, pescadores, deportistas y amantes de la naturaleza. Lejos del bullicio urbano, esta playa destaca por su extensa franja de arena, aguas de tonalidades azul turquesa y un entorno prácticamente virgen que permite disfrutar del paisaje con una vista privilegiada hacia el Puente de la Unidad y la Laguna de Términos. Diversos viajeros la consideran uno de los lugares más tranquilos del municipio por su ambiente natural y la escasa urbanización que la rodea.

Noticia Destacada Quitarán la histórica playa Punta San Julián a los habitantes de Ciudad del Carmen

Ubicada en el extremo suroeste de la Isla del Carmen, Punta San Julián forma parte del entorno del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, una de las reservas ecológicas más importantes de México. La zona alberga manglares, aves, peces y diversas especies que encuentran en este ecosistema un espacio para alimentarse y reproducirse. Además de ser un atractivo turístico, la playa representa un importante patrimonio ambiental para el municipio, ya que su conservación contribuye a proteger la biodiversidad costera y a impulsar un turismo de naturaleza cada vez más atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

Polémica por la presunta privatización de Punta San Julián

En los últimos días, Punta San Julián se convirtió en tema de debate luego de que se difundiera la oferta de venta de un predio de aproximadamente 51.14 hectáreas ubicado en esa zona, situación que despertó preocupación entre habitantes de Ciudad del Carmen por un posible impacto en el acceso a la playa. Ante ello, integrantes del Congreso del Estado de Campeche manifestaron públicamente su rechazo a cualquier acción que pudiera limitar el disfrute de este espacio natural y solicitaron revisar la situación jurídica del terreno, al señalar que se trata de un sitio emblemático para las familias carmelitas y visitantes.

Punta San Julián (Isla Aguada) ofrece un entorno virgen para avistamiento de delfines y pesca artesanal.

Hasta el momento, la discusión se centra en el predio ofertado y en la necesidad de esclarecer su situación legal, por lo que no existe una determinación oficial de que el acceso público a la playa vaya a restringirse.

Mientras continúa el análisis del caso, Punta San Julián sigue siendo uno de los destinos más apreciados de Ciudad del Carmen por quienes buscan contacto con la naturaleza, caminatas frente al mar, fotografía de paisajes y un ambiente alejado de las zonas más concurridas. Su valor turístico y ecológico la convierten en uno de los rincones más especiales del litoral campechano y en un sitio cuya conservación resulta clave para el patrimonio natural del estado.