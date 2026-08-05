UNAM absorberá costo del examen de control: aspirantes no tendrán que pagar la prueba presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) absorberá los gastos derivados de la aplicación del examen de control presencial dirigido a aspirantes de licenciatura, por lo que las personas convocadas no deberán efectuar un nuevo pago.

Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario Administrativo de la institución, confirmó que la evaluación será financiada con recursos de la Universidad. La medida busca evitar una afectación económica adicional a los jóvenes y sus familias después de las irregularidades detectadas en el primer examen aplicado en línea.

La nueva prueba forma parte de las acciones adoptadas para verificar los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. La UNAM ha insistido en que se trata de un mecanismo de control previsto en la convocatoria y no de un proceso de admisión distinto.

¿Los aspirantes deberán pagar el examen de control de la UNAM?

Las personas citadas para presentar la evaluación presencial no tendrán que cubrir cuotas, derechos de examen ni cargos adicionales. La totalidad del costo será asumida por la Universidad, de acuerdo con lo informado por su secretario Administrativo.

El anuncio cobra relevancia debido a que los participantes ya habían pagado por el derecho a presentar el examen original. Obligarles a realizar otro desembolso habría generado críticas, especialmente entre las familias que también deberán cubrir traslados, alimentos o alojamiento para acudir a las sedes.

Noticia Destacada Examen de control presencial de la UNAM será del 12 al 19 de agosto: ¿quiénes lo hacen y cómo registrarse?

Rubio Pérez también informó que la UNAM destinó 41 millones 907 mil pesos al examen en línea de ingreso a licenciatura, mientras que para la evaluación de bachillerato se utilizaron 27 millones 281 mil pesos. Ambos procesos representaron un gasto conjunto superior a 69 millones de pesos.

¿Quiénes presentarán el examen de control presencial?

La evaluación será aplicada a quienes recibieron inicialmente un aviso de selección y a los aspirantes que alcanzaron un puntaje igual o superior al mínimo de ingreso registrado para cada carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

La Comisión Técnica de la UNAM recomendó utilizar diferentes versiones del examen y organizar varios turnos para atender a las personas convocadas. Los lugares disponibles se asignarán con base en los resultados obtenidos en esta prueba presencial.

El objetivo es confirmar que el ingreso se realice bajo condiciones de objetividad, imparcialidad y equidad, después de que el análisis de los resultados del examen virtual mostrara comportamientos atípicos.

¿Cuándo será la nueva evaluación de ingreso a la UNAM?

La aplicación está prevista entre el 12 y el 19 de agosto en sedes ubicadas en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana. Los aspirantes deberán consultar su cita individual y seguir las instrucciones difundidas mediante los canales oficiales de la Universidad.

La UNAM pidió mantenerse atentos a sus comunicaciones para conocer la fecha, el horario y el lugar asignados. Además de cubrir el costo de la prueba, la institución deberá organizar la logística necesaria para procesar los resultados con rapidez y reducir las afectaciones al inicio del ciclo escolar.

IO