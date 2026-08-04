Congreso de Campeche rechaza privatización de Punta San Julián

La Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial del Congreso del Estado manifestó su rechazo ante la posible privatización de la playa Punta San Julián, en el municipio de Carmen, al considerar que este espacio natural debe permanecer como patrimonio de las familias carmelitas y de los visitantes que durante décadas han disfrutado del sitio como lugar de recreación, convivencia y contacto con la naturaleza.

El pronunciamiento surgió tras difundirse la venta de un predio de 51.14 hectáreas, con un valor aproximado de 65 millones de pesos, promovido por una empresa inmobiliaria. Ante ello, el diputado Eudaldo Chávez Molina, secretario de la comisión, solicitó una investigación exhaustiva para determinar la situación jurídica del terreno y esclarecer si su comercialización cumple con la legislación vigente.

El legislador recordó que Punta San Julián se ubica frente a Isla Aguada, con acceso cercano al Puente de la Unidad, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, una de las reservas ecológicas más importantes del país. Insistió en que cualquier proyecto o transacción debe apegarse estrictamente a la legislación ambiental y patrimonial.

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Chávez Molina afirmó que el tema no es nuevo en el Congreso del Estado, donde se han impulsado acciones para proteger playas y reservas naturales del municipio. Consideró lamentable que una playa histórica pueda restringir el acceso a la población, lo que representaría un impacto negativo para el patrimonio natural y limitaría el disfrute de un sitio emblemático de Carmen.

El diputado reveló que tanto el Congreso del Estado como el Poder Ejecutivo mantienen interés en revisar el caso y, en caso de irregularidades, impedir la privatización del espacio.

Finalmente, destacó que la conservación de Punta San Julián representa una obligación ambiental y una oportunidad turística para Ciudad del Carmen y Campeche, al diversificar la economía más allá de la industria petrolera y garantizar que las futuras generaciones disfruten de este paisaje representativo de la región.