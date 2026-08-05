Estados Unidos intensifica ofensiva contra el CJNG: ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas

El Gobierno de Estados Unidos reforzó las acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante recompensas que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares, además de nuevas restricciones migratorias contra personas relacionadas con la organización criminal mexicana.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que su país está enfocado en perseguir, desmantelar y destruir al CJNG. El funcionario difundió el mensaje este miércoles 5 de agosto a través de su cuenta de “X”, después de que el Departamento de Estado detallara las medidas adoptadas.

El anuncio contempla restricciones de visa para 65 personas identificadas como familiares o colaboradores cercanos, tanto personales como empresariales, de individuos vinculados con el cártel. De ese grupo, 26 ya contaban con visas estadounidenses, por lo que los documentos fueron revocados.

¿Cuánto ofrece Estados Unidos por integrantes del CJNG?

Marco Rubio informó que las recompensas disponibles por información que permita detener o condenar a líderes y asociados del CJNG suman más de 100 millones de dólares.

La cifra corresponde al conjunto de ofrecimientos destinados a localizar a diferentes integrantes de la organización y no a una sola recompensa. Estos mecanismos forman parte de los programas estadounidenses dirigidos contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

Noticia Destacada DEA felicita a México por captura de “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El Departamento de Estado puede ofrecer hasta 25 millones de dólares por información que contribuya al arresto o condena de grandes narcotraficantes que operan principalmente fuera de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses han señalado al CJNG como una organización con presencia en gran parte del territorio mexicano, relacionada con el tráfico de fentanilo y otras drogas, así como con extorsiones, tráfico de personas, robo de combustibles y comercio ilegal de armas.

¿A quiénes afectan las restricciones de visa por vínculos con el CJNG?

Las medidas migratorias alcanzan a 65 personas que, según el Departamento de Estado, mantienen lazos familiares, personales o comerciales con integrantes del CJNG previamente sancionados.

Aunque Estados Unidos no difundió públicamente la identidad de todos los involucrados, confirmó que 26 visas vigentes fueron canceladas. El resto de las personas quedará sujeto a restricciones que podrían impedirles ingresar a territorio estadounidense.

La administración estadounidense busca afectar las redes de apoyo que permiten a la organización mover recursos, establecer negocios, ocultar ganancias y mantener sus operaciones fuera de México.

The United States is hunting down, dismantling, and destroying Cártel de Jalisco Nueva Generación. @StateDept is offering rewards totaling over $100 million for information leading to the arrests and/or convictions of their leaders and associates. We are also imposing visa… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 5, 2026

Estados Unidos aumenta presión contra líderes y redes del CJNG

Las restricciones de visa se suman a otras acciones anunciadas recientemente. El 23 de julio, Estados Unidos aplicó sanciones contra más de 50 personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con la estructura de mando y las actividades financieras del CJNG.

Rubio sostuvo que la ofensiva continuará contra los líderes, operadores y asociados del cártel. Con las recompensas, las sanciones financieras y las restricciones migratorias, Washington pretende reducir la capacidad operativa y económica de una de las organizaciones criminales de mayor presencia en México.

IO