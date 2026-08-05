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Vecinos del fraccionamiento Xcacek bloquean avenida Constituyentes de Playa del Carmen por falta de luz

Afectados señalaron que desde la madrugada de hoy miércoles, el servicio eléctrico no se ha restablecido, además de la falta de respuesta de la CFE.

Por Gustavo Escalante

5 de ago de 2026

1 min

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Vecinos del fraccionamiento Xcacek bloquean avenida Constituyentes de Playa del Carmen por falta de luz
Vecinos del fraccionamiento Xcacek bloquean avenida Constituyentes de Playa del Carmen por falta de luz / Gustavo Escalante

Vecinos del fraccionamiento Xcacel cerraron la avenida Constituyentes en protesta por falta del servicio de energía eléctrica que desde la madrugada de este martes se reportó el apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que las autoridades municipales no se han acercado para buscar una solución.

La señora Graciela Durán relató que esta situación se ha venido presentando desde hace dos años, los apagones son constantes y ha provocado daños en equipos electrodomésticos, y no podemos guardar comida preparada porque se hecha a perder por altas temperaturas.

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"Las autoridades de la CFE no, nos da una solución, y las autoridades municipales no nos han atendido, omiten escucharnos, por lo tanto, no nos moveremos de esta calle hasta que nos den una solución", agregó.

Cabe mencionar que luego del cierre de la calle Chemuyil y la avenida Constituyentes generó malestar de los automovilistas y motociclistas al no poder continuar con la circulación en la zona.

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