Hallan cuerpo embolsado con huellas de violencia cerca de las avenidas 127 y Huayacán de Cancún

Un cuerpo sin vida fue localizado en un área de maleza, a un costado de un camino de terracería que se localiza cerca del cruce de las avenidas 127 y Huayacán, en la salida de la ciudad rumbo a Playa del Carmen.

Los primeros reportes señalaron que el cuerpo se encontraba cubierto con bolsas de plástico y cinta adhesiva, además de huellas de violencia.

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El hallazgo fue reportado alrededor de las 13:00 horas, en un camino de terracería de la calle Josefa Ortíz de Dominguez, en un área de la delegación Alfredo V. Bonfil.

Policías municipales confirmaron la localización de un cuerpo embolsado y solicitaron la intervención de los elementos de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones.