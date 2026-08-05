Síguenos

Última hora

México

Claudia Sheinbaum no asistirá a toma de protesta de Abelardo de la Espriella en Colombia

Quintana Roo / Sucesos

Hallan cuerpo embolsado con huellas de violencia cerca de las avenidas 127 y Huayacán de Cancún

El cuerpo fue hallado cubierto en bolsas de plástica y cinta adhesiva; se presume que se trata de un hombre.

Por Gabriel Alcocer

5 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Autoridades acordonaron la zona tras el hallazgo
Autoridades acordonaron la zona tras el hallazgo / Gabriel Alcocer

Un cuerpo sin vida fue localizado en un área de maleza, a un costado de un camino de terracería que se localiza cerca del cruce de las avenidas 127 y Huayacán, en la salida de la ciudad rumbo a Playa del Carmen.

Los primeros reportes señalaron que el cuerpo se encontraba cubierto con bolsas de plástico y cinta adhesiva, además de huellas de violencia.

Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran un cuerpo envuelto en una sábana en la SM 74

Noticia Destacada

Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran un cuerpo envuelto en una sábana en la SM 74

El hallazgo fue reportado alrededor de las 13:00 horas, en un camino de terracería de la calle Josefa Ortíz de Dominguez, en un área de la delegación Alfredo V. Bonfil.

Policías municipales confirmaron la localización de un cuerpo embolsado y solicitaron la intervención de los elementos de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones.

Te puede interesar