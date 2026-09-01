Shorts México llega a Mérida con 28 cortometrajes gratis: fechas, horarios y cartelera

El Festival Internacional de Cortometrajes de México, Shorts México, llegará a Mérida del 3 al 6 de septiembre con una selección de 28 producciones que podrán disfrutarse gratis en la Cineteca del Teatro Armando Manzanero.

La capital yucateca será una de las sedes del Shorts México Tour, que en su edición 2026 acercará al público una muestra del cine mexicano e internacional a través de distintas propuestas de cortometraje.

Las funciones serán de entrada gratuita y forman parte de la programación impulsada por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

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¿Cuándo será Shorts México en Mérida?

Las proyecciones se realizarán del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, en diferentes horarios, en la Cineteca del Teatro Armando Manzanero.

La programación incluye las categorías Cine Mexicano, Queer Shorts, Funshorts, Fantascorto y Pueblos Indígenas y Originarios, con historias que abordan distintas temáticas y géneros.

Cartelera de Shorts México en Mérida

Jueves 3 de septiembre | 19:00 horas

La primera función estará integrada por:

Carne, de Adolfo Margulis.

Cuando llegue a casa, de Edgar Adrián.

Rosa, de Marco Adrián Cano Licón.

Aquí nadie sabe quién fui, de Vanessa Navari, Kate Vela y Alejandra Villegas.

Flores, de Job Samaniego Rivera.

Viernes 4 de septiembre | 19:00 horas

La programación continuará con:

Oc ni temiki (Sigo soñando), de Misael Alva.

Burza, de Frida Zazueta.

Galilea, de Gabriela Cartol.

Cuando miras en los ojos de la bestia, de Paco Ramírez.

Sábado 5 de septiembre | 17:00 horas

La sección Funshorts presentará:

No a todos los muertos se les festeja.

Ojos que no ven.

Subsuelo.

Carne y Piel.

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Sábado 5 de septiembre | 19:00 horas

Será el turno de Queer Shorts, con:

¡Pelea!, ¡Pelea!, ¡Pelea!, ¡Pelea!...

Contra todo, por ti.

Limpio, más que agua de abril.

En algún lugar dentro de mí.

Mexican Delight.

Domingo 6 de septiembre | 17:00 horas

La sección Fantascorto incluirá:

Interior 8.

Dawn of The Can.

MemoNeura.

Ansia.

Cuando miras en los ojos de la bestia.

Domingo 6 de septiembre | 19:00 horas

El festival cerrará su programación en Mérida con la categoría Pueblos Indígenas y Originarios, que contempla:

Techiq.

Tejuanti mijtotie, tejuani patlani (Nosotros bailamos, nosotros volamos).

Biaani.

Cauca, Río y Resistencia.

Maze of joy.

Entrada gratuita en la Cineteca del Teatro Armando Manzanero

El Shorts México Tour tiene como objetivo promover el cine mexicano, acercar al público con las personas realizadoras, incentivar la producción cinematográfica y contribuir a la formación de nuevos públicos.

Por ello, quienes busquen una opción cultural gratuita para este fin de semana en Mérida podrán acudir a las funciones programadas en la Cineteca del Teatro Armando Manzanero.