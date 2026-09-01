Segundo Informe de Sheinbaum: presidenta destaca “solidez” de la economía mexicana pese a entorno internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo durante su Segundo Informe de Gobierno, desde Palacio Nacional, que la economía mexicana se mantiene sólida pese a un entorno internacional marcado por presiones arancelarias, conflictos geopolíticos y mayores precios internacionales del petróleo.

La mandataria centró buena parte de su mensaje económico en el crecimiento del salario mínimo, el empleo, la Inversión Extranjera Directa, la estabilidad del peso y la reducción de la inflación, además de defender un modelo en el que el Estado mantiene un papel rector sin abandonar la disciplina fiscal ni la economía de mercado.

Sheinbaum afirmó que su administración busca que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones para las familias y que la inversión pública y privada se complemente con políticas de bienestar.

¿Qué cifras presentó Sheinbaum para respaldar la fortaleza de la economía?

Entre los principales indicadores, la Presidenta señaló que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, lo que representa un incremento de 154 por ciento en términos reales.

En la frontera norte, el salario mínimo alcanza 13 mil 409 pesos mensuales, mientras que el salario promedio en la economía formal llegó a un máximo de 20 mil 212 pesos al mes.

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Sheinbaum también aseguró que la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde 2005 y destacó la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al Seguro Social y al reparto de utilidades.

Inversión extranjera alcanza 35 mil millones de dólares

La mandataria informó que durante el primer semestre de 2026 México recibió cerca de 35 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, cifra que representa un crecimiento de 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

El Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 1.4 por ciento respecto al trimestre anterior y de 1.9 por ciento frente al segundo trimestre de 2025, de acuerdo con las cifras presentadas en el Informe.

En materia laboral, Sheinbaum indicó que México alcanzó los 60 millones de personas ocupadas, con una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.

Además, al cierre de agosto se registraron 86 mil 765 nuevos puestos de trabajo formales respecto a julio, sin considerar a quienes laboran mediante plataformas digitales.

Sheinbaum destaca peso fuerte e inflación a la baja

La Presidenta afirmó que la inflación mantiene una tendencia descendente y atribuyó parte de ese comportamiento a acuerdos entre el Gobierno y sectores privados y sociales para contener el costo de productos básicos y combustibles.

También destacó que 24 productos de la canasta básica disminuyeron su precio 12 por ciento en términos reales y aseguró que no aumentaron los precios de la gasolina regular ni del diésel.

En cuanto al tipo de cambio, señaló que el peso se mantiene cerca de las 17 unidades por dólar y lo calificó como una de las monedas con mejor desempeño internacional.

#SegundoInforme I La Presidenta @Claudiashein reportó que la economía mexicana se encuentra estable y avanzando, con un récord en Inversión Extranjera Directa (IED), aumento del Producto Interno Bruto (PIB), reducción en la tasa de desempleo y disminución de la inflación pic.twitter.com/YrCtr9HtJm — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) September 1, 2026

Plan México busca atraer inversión y fortalecer producción nacional

Sheinbaum explicó que el Plan México tiene como objetivo aumentar la producción destinada al mercado interno, sustituir importaciones y diversificar el comercio exterior.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno impulsa 25 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, de los cuales 10 ya están en proceso, además de 100 parques industriales previstos, con 25 ya en operación.

La Oficina de la Presidencia para la Promoción de las Inversiones también cuenta con una ventanilla única que busca resolver trámites en un máximo de 60 días.

A través de este mecanismo, en cuatro meses se aprobaron 19 proyectos por 3 mil 760 millones de dólares.

Sheinbaum sostuvo que la recuperación de la rectoría económica del Estado no implica abandonar la disciplina fiscal, sino mantener finanzas públicas que permitan ampliar la inversión, garantizar derechos sociales y preservar la estabilidad macroeconómica.

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