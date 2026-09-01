Extranjero de 70 años se desvanece mientras corría en la avenida Kukulkán de Tulum

Un ciudadano originario de Inglaterra, de aproximadamente 70 años de edad, requirió la intervención de los cuerpos de emergencia luego de desvanecerse mientras corría sobre la avenida Kukulkán, cuando se dirigía hacia la zona costera de Tulum.

El hecho ocurrió a la altura de la calle 13 Poniente, donde el extranjero realizaba actividad física y repentinamente perdió el conocimiento, quedando tendido sobre la vialidad. La situación fue observada por ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones, quienes se acercaron para verificar su condición y posteriormente solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

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Tras recibirse el reporte, al lugar acudieron elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes localizaron al hombre y comenzaron a brindarle atención prehospitalaria. Los socorristas procedieron a revisar sus signos vitales, además de proporcionarle hidratación y mantenerlo bajo observación para determinar si presentaba alguna complicación que requiriera otro tipo de intervención médica.

De acuerdo con la información obtenida en el sitio, una de las posibilidades consideradas fue que las condiciones de temperatura, sumadas al esfuerzo físico que realizaba mientras corría, hubieran contribuido al desvanecimiento. Sin embargo, hasta ese momento no se había establecido de manera oficial que se tratara de un golpe de calor, por lo que la valoración se concentró en estabilizar al adulto mayor y descartar algún riesgo inmediato para su salud.

Ciudadanos solicitaron ayuda al número de emergencias / Aquiles Bee Cituk

El extranjero respondió a la atención proporcionada por los socorristas y permaneció bajo valoración en el lugar. No se reportaron otras personas involucradas ni algún accidente vehicular relacionado con el incidente, ya que el hombre se encontraba realizando ejercicio cuando presentó el desvanecimiento.

La situación generó una movilización preventiva de los servicios de emergencia y concluyó después de que el adulto mayor recibió los primeros auxilios correspondientes. El caso también evidencia la importancia de tomar precauciones al realizar actividades físicas al aire libre ante condiciones de temperatura elevada, especialmente durante recorridos prolongados y en horarios de mayor exposición al calor.