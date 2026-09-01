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Misa de la Divina Providencia reúne a feligreses durante festejos patronales de Champotón

Feligreses acudieron a la misa de la Divina Providencia en Champotón, que este mes coincide con los festejos patronales de la Virgen de las Mercedes y el inicio de los gremios hoy.

Por Jorge May

1 de sept de 2026

1 min

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Feligreses acudieron a la misa de la Divina Providencia en Champotón.
Feligreses acudieron a la misa de la Divina Providencia en Champotón. / Jorge May

Este martes al mediodía, feligreses acudieron a la tradicional misa en honor a la Divina Providencia en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, en Champotón.

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Esta misa se realiza cada primer día del mes y reúne a creyentes que acuden para agradecer las bendiciones recibidas y encomendar sus necesidades al padre celestial.

Desde minutos antes del inicio de la misa, los devotos comenzaron a llegar a la sede parroquial para participar en la ceremonia religiosa. Algunos llevaron consigo la imagen de la Divina Providencia como una muestra de su fe y devoción.

Este mes, la celebración de la Divina Providencia coincide con los festejos patronales en honor a la Virgen de las Mercedes, Reina y Señora de Champotón.

De acuerdo con el calendario oficial de la celebración, a partir de las 19:30 horas de hoy comenzará la ronda de gremios en honor a esta advocación mariana, a cargo del grupo de volqueteros.

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